Премьер Грузии заявил о "деградации" Европарламента из-за решений по СМИ

15.05.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Решение об отказе в аккредитации ряду грузинских телеканалов является позорным и свидетельствует о "полной деградации" Европарламента, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Лояльный к властям грузинский телеканал "Имеди", а также телеканалы "Рустави 2" и "PosTV" получили отказ в аккредитации на освещение 135-й сессии Комитета министров Совета Европы, проходящей 15 мая в Кишиневе, где Грузию представляет министр иностранных дел Мака Бочоришвили. "Имеди" также на год лишили аккредитации в Европарламенте. Он также заявил, что отдельные европейские политики демонстрируют "советский подход". Премьер назвал сложившуюся ситуацию трагической и выразил надежду, что в ближайшем будущем все это будет исправлено. Кобахидзе также отметил, что в Молдове ограничена свобода медиа, а также заявил, что действия Кишинева в отношении грузинских СМИ являются "логическим продолжением" внутренней медиаполитики страны. По данным Европарламента, решение о лишении "Имеди" аккредитации на год было связано с репортажем программы "Неделя Имеди" и попыткой журналистов побеседовать с литовским евродепутатом Расой Юкнявичене, которая известна резкой критикой нынешних властей Грузии. В телекомпании заявили, что после официального предупреждения, полученного 22 апреля, редакция обратилась в соответствующую службу с просьбой разъяснить, какие именно правила были нарушены, однако ответа не получила. Там также отметили, что освещение деятельности Европарламента представляет высокий общественный интерес, а ограничение доступа влияет не только на работу конкретного СМИ, но и на возможность общества получать информацию о деятельности европейских институтов. Позже польский евродепутат Кшиштоф Брейза заявил, что именно он и координатор его команды по восточной политике Элене Метревели добивались лишения аккредитации для "Имеди", "Рустави 2" и "PosTV", чтобы, по его словам, тверже поддержать прозападный курс Грузии. Медиа-скандал: власти Грузии заявили о давлении на СМИ из Европы>>В Грузии решение Европарламента назвали неприемлемым. Председатель парламента Шалва Папуашвили заявил, что речь идет о попытке закрыть свободные СМИ в стране. По его словам, это стало продолжением санкций Великобритании. В декабре 2025 года телекомпании "Имеди" и "PosTV" попали под санкции Великобритании за распространение, как утверждала британская сторона, вводящей в заблуждение информации о конфликте на Украине. В Грузии эти меры назвали несправедливыми и пообещали обеспечить нормальную работу СМИ.Грузия и ЕСГрузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский Союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 для граждан задействован безвизовый режим.Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.В ответ на принятие законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской Мечты", и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.Штурма не планируется: оппозиция раскрыла планы акции протеста 26 мая>>В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС.Европейский Союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую Мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya"

