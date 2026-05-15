Россия и Украина провели обмен пленными и телами погибших

Российские военнослужащие находятся на территории Беларуси, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. 15.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-15T16:18+0400

ТБИЛИСИ, 15 мая – Sputnik. Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 205 российских военнослужащих, взамен переданы 205 военнопленных ВСУ, об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Беларуси, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.Российские военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны."При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты ", – отметили в ведомстве.Предыдущий обмен пленными Россия и Украина провели 24 апреля. Он прошел также при посредничестве ОАЭ и США. С подконтрольной Киеву территории Москве тогда удалось вернуть 193 российских военнослужащих. Взамен украинской стороне были переданы 193 пленных бойца ВСУ.Ранее сообщалось, что за все время проведения военной спецоперации России удалось вернуть из украинского плена более 3,7 тысячи своих военнослужащих. Процесс обмена пленными, как правило, проходит на одном из белорусских пограничных пунктов пропуска на украинской границе.Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих, передает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник. По данным агентства, российская сторона передала Украине 526 тел погибших военных ВСУ. Взамен Москва получила 41 тело российских бойцов.

