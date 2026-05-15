Штурма не планируется: оппозиция раскрыла планы акции протеста 26 мая

Один из лидеров оппозиционного объединения отверг революционный сценарий, но власти активно готовятся к провокациям 15.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-15T12:51+0400

ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. На акции протеста, организованной "Альянсом оппозиции", не планируется никаких насильственных действий, но позитивные сюрпризы будут, заявил один из организаторов, лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе."Альянс оппозиции", который объединяет девять партий, планирует 26 мая в День независимости Грузии провести масштабную акцию протеста в Тбилиси, куда соберутся в том числе ее сторонники из регионов.По его словам, во избежание любых столкновений акция пройдет вечером 26 мая, так как утром недалеко от планируемого места ее проведения состоится церемония принятия присяги вступающими в ряды Сил обороны Грузии, где будут присутствовать первые лица государства и представители правящей партии "Грузинская мечта".По его словам, главной задачей оппозиции является показать организованность и профессионализм при проведении акции.Между тем в правящей партии "Грузинская мечта" уверены, что провокации со стороны оппозиции будут.Между тем премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе уже прогнозировал провал всех инициатив оппозиции, поскольку, по его мнению, ее представители не способны сохранить единство даже внутри собственных рядов. Он отметил, что оппозиция не имеет реального контакта с населением и не может эффективно взаимодействовать ни с обществом, ни даже между собой. По словам Кобахидзе, в таких условиях ни одна политическая инициатива оппозиции не может быть успешной."Альянс оппозиции"Девять оппозиционных партий в марте заявили о формировании альянса и о начале двухмесячной национальной мобилизационной кампании, которая должна завершиться масштабной акцией в Тбилиси 26 мая, в День независимости.В состав "Альянса оппозиции" вошли "Ахали", "Гирчи", "Дроа", "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Федералисты", "Национал-демократическая партия" и "Площадь Свободы".По словам учредителей, цель альянса - прекращение "автократического режима", восстановление евроатлантического курса Грузии, а также обеспечение демократического управления, безопасности и благополучия граждан.В свою очередь, в "Грузинской мечте" считают, что "Единое национальное движение", вокруг которого и сформирован альянс, фактически продолжает действовать в прежнем виде и работает против интересов Грузии.Власти называют эти силы "радикальной оппозицией" и "коллективным Нацдвижением", обвиняя их, а также часть неправительственных организаций, в продвижении интересов иностранных государств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

