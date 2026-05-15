Студенты продолжат получать гранты на обучение от государства до 2031 года
Система государственных грантов сохранится для студентов, поступивших в вузы до 2026 года 15.05.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 15 мая – Sputnik. Поправки в закон "О высшем образовании Грузии", которые сохранят систему грантов для студентов, поступивших в вузы до 2025 года включительно, вступили в силу.Правительство Грузии приняло решение с 2026 года ввести новую систему финансирования студентов. В частности, студенты, поступившие в 2026 году и позже в государственные вузы, будут обучаться бесплатно.Таким образом, система государственных грантов (покрытие 30, 50 и 70% стоимости обучения вне зависимости от вуза) сохранится для студентов, поступивших в вузы до 2026 года.Также студенты, зачисленные до 17 декабря 2025 года, получат возможность улучшить размер гранта, повторно сдав экзамены.В стране функционируют 64 высших учебных заведения: 19 – государственных и 45 – частных, при этом 64% из них расположены в Тбилиси.
