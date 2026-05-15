У представителей туризма Грузии появится новый стимул для развития

15.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-15T23:31+0400

ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. "Национальная премия в области туризма" (National Tourism Awards) вступает в новый этап развития и начинает модернизацию платформы, сообщила Национальная администрация туризма Грузии. Национальная премия в области туризма предоставит профессионалам в сфере туризма и гостиничного бизнеса возможность соревноваться в более чем 30 категориях, охватывающих широкий спектр отраслей. Финалисты и победители будут объявлены на церемонии награждения в сентябре 2026 года. Как было отмечено на мероприятии, формат премии стал платформой для развития отрасли. В рамках проекта планируется проведение мастер-классов с участием международных экспертов, организация региональных встреч и содействие активному диалогу между представителями туристической индустрии. Цель проекта – отметить как индивидуальные, так и корпоративные достижения, а также развивать туристическую экосистему, повышать стандарты качества, поощрять инновации и развивать профессиональные навыки. Туризм в Грузии активно развивается последние годы. Доходы Грузии от международных путешественников в 2025 году составили около 4,7 миллиарда долларов. По данным Национального банка, по сравнению с 2024 годом этот показатель в 2025 году вырос на 5,98%. Наибольшую сумму в 2025 году потратили визитеры из России – 697,3 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

