Задержана гражданка Турции по обвинению в наркопреступлении в Грузии
Правоохранители изъяли 155 таблеток психотропного препарата "Прегабалин"
2026-05-15T20:51+0400
ТБИЛИСИ, 15 мая – Sputnik. Задержана гражданка Турции по обвинению в незаконном ввозе и хранении особо крупной партии психотропного вещества в Батуми, говорится в сообщении Министерства внутренних дел Грузии.
По данным ведомства, задержание было проведено сотрудниками Центрального департамента криминальной полиции Аджарии совместно с представителями таможенного департамента Службы доходов Министерства финансов.
В международном аэропорту Батуми при досмотре ручной клади подозреваемой правоохранители изъяли 155 таблеток психотропного препарата "Прегабалин".
Задержанной грозит до 12 лет лишения свободы.