Доход телекомпаний и радиокомпаний в Грузии растет – новые данные

Доходы от рекламы включают в себя коммерческую рекламу, спонсорство, размещение продукта, телемагазины и коммерческие объявления 16.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-16T20:21+0400

ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Общий доход от коммерческой рекламы теле- и радиовещателей в первом квартале 2026 года увеличился на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 27 миллионов лари, говорится в сообщении Национальной комиссии по коммуникациям Грузии. Доходы от рекламы включают в себя коммерческую рекламу, спонсорство, размещение продукта, телемагазины и коммерческие объявления. При этом, по данным комиссии, если доход от коммерческой рекламы телекомпаний по сравнению с первым кварталом 2025 года в первом квартале 2026 года увеличился, то доход радиокомпаний – снизился. Так, в указанный период телекомпании получили 25,6 миллиона лари дохода, что на 72,7% выше показателя первого квартала 2025 года. Основную долю рекламных доходов, полученных телекомпаниями в первом квартале 2026 года, составляет прямая реклама, на втором месте – размещение рекламных продуктов, на третьем – спонсорство. А вот доходы радиокомпаний в первом квартале текущего года снизились на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1,4 миллиона лари, из которых основную часть (90,4%) принесла прямая реклама.

