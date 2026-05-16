"Дом в деревне": сотни семей переселенцев получат дома в регионах Грузии

Лица со статусом вынужденно перемещенных лиц обзаведутся собственным жильем в рамках проекта "Дом в деревне" 16.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-16T21:22+0400

ТБИЛИСИ, 16 мая – Sputnik. Агентство по делам вынужденно перемещенных лиц, экомигрантов и обеспечению средств к существованию Грузии закупит до 500 домов в сельской местности, сообщает пресс-служба ведомства. Лица со статусом вынужденно перемещенных лиц обзаведутся собственным жильем в рамках проекта "Дом в деревне", который осуществляется в стране с 2013 года. Как поясняют в ведомстве, список семей уже известен и теперь они сами выберут себе жилье в любом регионе Грузии, которое оплатит агентство. На это у них будет шесть месяцев. Стоимость оплачиваемого жилья определяется в зависимости от числа членов семьи индивидуально, от 20 до 50 тысяч лари. В 2022-2024 годах в рамках проекта "Дом в деревне" было расселено в регионах более 10 тысяч семей вынужденных переселенцев. На сегодняшний день статус вынужденно перемещенного лица в Грузии имеют более 300,6 тысячи человек – это около 96,3 тысячи семей. Государство поэтапно выдает квартиры семьям, но им приходится стоять в очереди годами.

