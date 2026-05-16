https://sputnik-georgia.ru/20260516/dom-v-derevne-sotni-semey-pereselentsev--poluchat-doma-v-regionakh-gruzii-298675092.html
"Дом в деревне": сотни семей переселенцев получат дома в регионах Грузии
"Дом в деревне": сотни семей переселенцев получат дома в регионах Грузии
Sputnik Грузия
Лица со статусом вынужденно перемещенных лиц обзаведутся собственным жильем в рамках проекта "Дом в деревне" 16.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-16T21:22+0400
2026-05-16T21:22+0400
2026-05-16T21:22+0400
грузия
новости
общество
вынужденные переселенцы
министерство по делам вынужденных переселенцев в грузии
жилье для вынужденных переселенцев
пособие для вынужденных переселенцев
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23724/50/237245017_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_96b8815ace8ec81ce5c3570fd7962722.jpg
ТБИЛИСИ, 16 мая – Sputnik. Агентство по делам вынужденно перемещенных лиц, экомигрантов и обеспечению средств к существованию Грузии закупит до 500 домов в сельской местности, сообщает пресс-служба ведомства. Лица со статусом вынужденно перемещенных лиц обзаведутся собственным жильем в рамках проекта "Дом в деревне", который осуществляется в стране с 2013 года. Как поясняют в ведомстве, список семей уже известен и теперь они сами выберут себе жилье в любом регионе Грузии, которое оплатит агентство. На это у них будет шесть месяцев. Стоимость оплачиваемого жилья определяется в зависимости от числа членов семьи индивидуально, от 20 до 50 тысяч лари. В 2022-2024 годах в рамках проекта "Дом в деревне" было расселено в регионах более 10 тысяч семей вынужденных переселенцев. На сегодняшний день статус вынужденно перемещенного лица в Грузии имеют более 300,6 тысячи человек – это около 96,3 тысячи семей. Государство поэтапно выдает квартиры семьям, но им приходится стоять в очереди годами. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23724/50/237245017_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_d223413095250ee623c59a2461979267.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, вынужденные переселенцы, министерство по делам вынужденных переселенцев в грузии, жилье для вынужденных переселенцев, пособие для вынужденных переселенцев
грузия, новости, общество, вынужденные переселенцы, министерство по делам вынужденных переселенцев в грузии, жилье для вынужденных переселенцев, пособие для вынужденных переселенцев
"Дом в деревне": сотни семей переселенцев получат дома в регионах Грузии
Лица со статусом вынужденно перемещенных лиц обзаведутся собственным жильем в рамках проекта "Дом в деревне"
ТБИЛИСИ, 16 мая – Sputnik. Агентство по делам вынужденно перемещенных лиц, экомигрантов и обеспечению средств к существованию Грузии закупит до 500 домов в сельской местности, сообщает пресс-служба ведомства.
Лица со статусом вынужденно перемещенных лиц обзаведутся собственным жильем в рамках проекта "Дом в деревне", который осуществляется в стране с 2013 года.
Как поясняют в ведомстве, список семей уже известен и теперь они сами выберут себе жилье в любом регионе Грузии, которое оплатит агентство. На это у них будет шесть месяцев.
Стоимость оплачиваемого жилья определяется в зависимости от числа членов семьи индивидуально, от 20 до 50 тысяч лари.
В 2022-2024 годах в рамках проекта "Дом в деревне" было расселено в регионах более 10 тысяч семей вынужденных переселенцев.
На сегодняшний день статус вынужденно перемещенного лица в Грузии имеют более 300,6 тысячи человек – это около 96,3 тысячи семей. Государство поэтапно выдает квартиры семьям, но им приходится стоять в очереди годами.