Fitch Ratings оставил неизменным прогноз по Грузии: что повлияло на решение?

Грузия продемонстрировала устойчивость экономической и фискальной политики, отмечается в оценочном документе 16.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-16T13:14+0400

ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Грузии в иностранной валюте на уровне "BB" со "стабильным прогнозом". Рейтинг "BB", по мнению аналитиков, поддерживается высоким уровнем экономического развития Грузии по сравнению с другими странами с рейтингом "BB", надежной макрофискальной политикой, умеренным государственным долгом и надежным банковским сектором. Это уравновешивается повышенной политической напряженностью, все еще относительно высокой финансовой долларизацией, высокой подверженностью государственного долга валютным рискам и более слабыми внешними финансами, чем у других стран с рейтингом "ВВ", включая относительно низкие внешние буферы и высокий чистый внешний долг. Рост экономики По мнению аналитиков, рост экономики Грузии оставался сильным в первом квартале 2026 года после среднего роста ВВП, немного превышающего 8% в 2023–2025 годах. По мнению Fitch, со стороны спроса рост ВВП хорошо сбалансирован: инвестиции растут, рост потребления домашних хозяйств соответствует увеличению реальных располагаемых доходов, и чистый экспорт также вносит положительный вклад. По мнению аналитиков, в среднесрочной перспективе рост может приблизиться к уровню 5%. Изменение цен Аналитики прогнозируют высокую инфляцию в Грузии в ближайшее время с последующим снижением до целевых 3%. "Реальные процентные ставки являются положительными, несмотря на более высокую инфляцию, что снижает риски обесценивания и вторичной инфляции. Мы прогнозируем, что инфляция останется высокой в течение следующих месяцев и постепенно снизится после этого до целевого уровня в 3%". — отмечается в отчете. Политические риски По мнению Fitch, внутренняя политическая напряженность остается высокой после парламентских выборов 2024 года, но интенсивность протестов снизилась. Аналитики отмечают, что резкое недавнее ухудшение политической стабильности уже отразилось в оценке Всемирного банка. Решение ряда проблем По мнению Fitch, Грузия последовательно демонстрирует высокие финансовые показатели, подкрепленные прозрачными и надежными фискальными рамками. По их мнению, сильный экономический рост помогает справляться с высокими налоговыми поступлениями, и правительство имеет эффективный контроль над расходами. Также, по их данным, баланс текущего счета улучшился в 2025 году, поскольку дефицит снизился до 2,6% ВВП по сравнению с 5,3% в 2024 году. По мнению Fitch, баланс текущего счета увеличится до 5% ВВП в этом году, выше прогнозируемых 3,4%, поскольку динамика экспорта нормализуется, а счета за импорт увеличиваются, отражая более высокие цены на энергоносители. В то же время аналитики отмечают, что, несмотря на постепенное улучшение резервов, коэффициент покрытия платежей по текущему счету остается всего на уровне трех месяцев, что значительно ниже других стран. Риск внешних факторов По мнению Fitch, конфликт в Иране оказывает лишь ограниченное прямое влияние на Грузию, несмотря на ее близость к этой стране. При этом аналитики подчеркивают, что Грузия соблюдает санкции Запада, однако они не ожидают какого-либо значительного улучшения в ближайшее время в отношениях с ЕС. Факторы, которые могут привести к понижению рейтинга По мнению аналитиков, на рейтинг Грузии может негативно повлиять устойчивое снижение международных резервов, например, из-за большого оттока капитала или резкого падения прямых иностранных инвестиций. Также на понижение рейтинга повлияют существенное ухудшение внутренних политических или геополитических рисков с неблагоприятными последствиями для экономических показателей, управления или доступа к внешнему финансированию, и ослабление политической основы Грузии, что создает риски для макроэкономической и финансовой стабильности.

