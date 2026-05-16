Где в Риме бережно хранят русскую культуру - видео
Для русскоязычных семей в Италии суббота начинается одинаково — ранний подъем, долгий путь через Рим и несколько часов в русской школе.
Почему семьи готовы жертвовать выходным ради нескольких часов занятий, как дети растут сразу в двух языках и почему русские школы в Италии давно стали чем-то большим, чем просто учебные классы — в сюжете Sputnik Грузия
Несмотря на сложный политический фон последних лет, интерес к русской культуре в Италии не исчезает. Русские школы, культурные центры и Русский дом в Риме продолжают оставаться точками притяжения для соотечественников, билингвальных семей и самих итальянцев, интересующихся русской литературой, музыкой и образованием.
Здесь проходят концерты, выставки, встречи, детские праздники и образовательные программы, вокруг которых формируется целое сообщество людей, не готовых терять культурную связь.
