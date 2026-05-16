Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260516/gde-v-rime-berezhno-khranyat-russkuyu-kulturu---video-298675532.html
Где в Риме бережно хранят русскую культуру - видео
Где в Риме бережно хранят русскую культуру - видео
Sputnik Грузия
Для русскоязычных семей в Италии суббота начинается одинаково — ранний подъем, долгий путь через Рим и несколько часов в русской школе. 16.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-16T20:26+0400
2026-05-16T20:26+0400
видео
мультимедиа
видео-новости из грузии
рим
италия
россия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/05/10/298675365_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fc2a36b6a92b54306b13e6e6d09a3970.jpg
Почему семьи готовы жертвовать выходным ради нескольких часов занятий, как дети растут сразу в двух языках и почему русские школы в Италии давно стали чем-то большим, чем просто учебные классы — в сюжете Sputnik ГрузияНесмотря на сложный политический фон последних лет, интерес к русской культуре в Италии не исчезает. Русские школы, культурные центры и Русский дом в Риме продолжают оставаться точками притяжения для соотечественников, билингвальных семей и самих итальянцев, интересующихся русской литературой, музыкой и образованием.Здесь проходят концерты, выставки, встречи, детские праздники и образовательные программы, вокруг которых формируется целое сообщество людей, не готовых терять культурную связь.
рим
италия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/05/10/298675365_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_7a1c01f939235e430e08420231a161c1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, рим, италия, россия, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, рим, италия, россия, видео

Где в Риме бережно хранят русскую культуру - видео

20:26 16.05.2026
© video: Sputnik
Подписаться
Для русскоязычных семей в Италии суббота начинается одинаково — ранний подъем, долгий путь через Рим и несколько часов в русской школе.
Почему семьи готовы жертвовать выходным ради нескольких часов занятий, как дети растут сразу в двух языках и почему русские школы в Италии давно стали чем-то большим, чем просто учебные классы — в сюжете Sputnik Грузия

Несмотря на сложный политический фон последних лет, интерес к русской культуре в Италии не исчезает. Русские школы, культурные центры и Русский дом в Риме продолжают оставаться точками притяжения для соотечественников, билингвальных семей и самих итальянцев, интересующихся русской литературой, музыкой и образованием.

Здесь проходят концерты, выставки, встречи, детские праздники и образовательные программы, вокруг которых формируется целое сообщество людей, не готовых терять культурную связь.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0