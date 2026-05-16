https://sputnik-georgia.ru/20260516/gruziya-poluchila-vysokuyu-otsenku-rosta-ekonomiki-ot-fitch-ratings---zamglavy-minfina--298668804.html

Грузия получила высокую оценку роста экономики от Fitch Ratings - замглавы Минфина

Грузия получила высокую оценку роста экономики от Fitch Ratings - замглавы Минфина

Sputnik Грузия

По мнению аналитиков, в среднесрочной перспективе рост экономики Грузии может приблизиться к уровню 5% 16.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-16T16:17+0400

2026-05-16T16:17+0400

2026-05-16T16:17+0400

fitch ratings

экономика

грузия

новости

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/12/263686556_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_826dab3d323fe0a00eff43a4ecd1f9ad.jpg

ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Кредитное агентство Fitch Ratings в своем отчете подчеркивает устойчивость макроэкономической и фискальной политики страны и отмечает высокий экономический рост, заявила заместитель министра финансов Екатерина Гунцадзе. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Грузии в иностранной валюте на уровне "BB" со "стабильным прогнозом". Рейтинг "BB", по мнению аналитиков, поддерживается высоким уровнем экономического развития Грузии по сравнению с другими странами с рейтингом "BB", надежной макрофискальной политикой, умеренным государственным долгом и надежным банковским сектором. "Согласно отчету, кредитное рейтинговое агентство в среднесрочной перспективе также прогнозирует высокий рост экономики Грузии по сравнению с показателями стран с тем же рейтингом, с перспективой приближения к потенциальному росту ", – сказала Гунцадзе. Аналитики Fitch прогнозируют замедление роста ВВП в 2026 году примерно до 6,5% отмечая, что он останется выше, чем в среднем в других странах, несмотря на растущие внешние вызовы. По мнению аналитиков, в среднесрочной перспективе рост экономики Грузии может приблизиться к уровню 5%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

fitch ratings, экономика, грузия, новости