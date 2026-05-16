Грузия получила высокую оценку роста экономики от Fitch Ratings - замглавы Минфина
По мнению аналитиков, в среднесрочной перспективе рост экономики Грузии может приблизиться к уровню 5% 16.05.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Кредитное агентство Fitch Ratings в своем отчете подчеркивает устойчивость макроэкономической и фискальной политики страны и отмечает высокий экономический рост, заявила заместитель министра финансов Екатерина Гунцадзе. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Грузии в иностранной валюте на уровне "BB" со "стабильным прогнозом". Рейтинг "BB", по мнению аналитиков, поддерживается высоким уровнем экономического развития Грузии по сравнению с другими странами с рейтингом "BB", надежной макрофискальной политикой, умеренным государственным долгом и надежным банковским сектором. "Согласно отчету, кредитное рейтинговое агентство в среднесрочной перспективе также прогнозирует высокий рост экономики Грузии по сравнению с показателями стран с тем же рейтингом, с перспективой приближения к потенциальному росту ", – сказала Гунцадзе. Аналитики Fitch прогнозируют замедление роста ВВП в 2026 году примерно до 6,5% отмечая, что он останется выше, чем в среднем в других странах, несмотря на растущие внешние вызовы. По мнению аналитиков, в среднесрочной перспективе рост экономики Грузии может приблизиться к уровню 5%.
