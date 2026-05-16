Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260516/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-16-maya--prognoz-po-gorodam-298667649.html
Какой будет погода в Грузии 16 мая – прогноз по городам
Какой будет погода в Грузии 16 мая – прогноз по городам
Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Дождливая погода ожидается на всей территории Грузии в субботу, 16 мая — по прогнозам синоптиков, температура немного понизится по... 16.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-16T10:52+0400
2026-05-16T10:52+0400
погода
грузия
новости
поти
зугдиди
тбилиси
прогноз погоды в грузии
прогноз погоды
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/14/261319885_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_1958702eb8639d791d1e91f54cfe97b3.jpg
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Дождливая погода ожидается на всей территории Грузии в субботу, 16 мая — по прогнозам синоптиков, температура немного понизится по сравнению с предыдущими днями. Прогноз погоды по городам: Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
поти
зугдиди
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/14/261319885_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_1e9c575fb5fb1714bd67f54c4b9c826e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
погода, грузия, новости, поти, зугдиди, тбилиси, прогноз погоды в грузии, прогноз погоды
погода, грузия, новости, поти, зугдиди, тбилиси, прогноз погоды в грузии, прогноз погоды

Какой будет погода в Грузии 16 мая – прогноз по городам

10:52 16.05.2026
© photo: Sputnik / StringerТуристы гуляют по Тбилиси в пасмурную погоду в дождевиках
Туристы гуляют по Тбилиси в пасмурную погоду в дождевиках - Sputnik Грузия, 1920, 16.05.2026
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Дождливая погода ожидается на всей территории Грузии в субботу, 16 мая — по прогнозам синоптиков, температура немного понизится по сравнению с предыдущими днями.
Прогноз погоды по городам:
Зугдиди +15 , дождь
Местия +8, дождь
Поти +16, дождь
Батуми +15, дождь
Озургети +14, дождь
Кутаиси +14, дождь
Амбролаури +13, дождь
Ахалцихе +13, дождь
Боржоми +8, дождь
Бакуриани +6, дождь
Гори +14, дождь
Степанцминда +7, дождь
Гудаури +5, дождь
Телави +17, дождь
Рустави +19, дождь
Тбилиси +17, дождь.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0