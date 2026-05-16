https://sputnik-georgia.ru/20260516/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-16-maya-2026-298663161.html

Какой сегодня церковный праздник: 16 мая 2026

Какой сегодня церковный праздник: 16 мая 2026

Sputnik Грузия

16.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-16T01:01+0400

2026-05-16T01:01+0400

2026-05-16T01:01+0400

справки

религия

календарь религиозных праздников

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1e/251317933_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dc4442420c09eb809ecdd9482b690658.jpg

По православному церковному календарю 16 мая отмечают день памяти мучеников Тимофея и Мавры, преподобных Феодосия и ПетраSputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему упоминаются в церковном календаре.Тимофей и МавраПо церковному календарю 16 мая поминают мучеников Тимофея и Мавру, живших в III веке и пострадавших при императоре Диоклетиане (284-305).Тимофей родился недалеко от египетского города Фиваида в семье священника. Повзрослев, он служил чтецом в церкви и отвечал за богослужебные книги. Для церковной библиотеки по необходимости он переписывал старые экземпляры или делал копии редких христианских трудов.В этот период Диоклетиан объявил гонения на христиан. По приказу императора преследовали и тех, кто хранил Священное Писание и богословскую литературу. На церковного чтеца донесли. За отказ выдать библиотеку и священные книги Тимофея подвергли жестоким пыткам.Перед палачами предстала и юная Мавра. Судья надеялся, что непреклонность молодожена поколеблется при виде молодой жены. Но дева, исповедав себя христианкой, выразила готовность умереть вместе с мужем.После жестоких пыток молодоженов казнили вместе. Их распяли на крестах лицом друг к другу, где они в молитве и духовном общении провели девять дней, а затем мирно предали свои души Господу.Игумен ПечерскийПо церковному календарю 16 мая поминают преподобного Феодосия, игумена Печерского, одного из основателей Киево-Печерского монастыря.Родился будущий святой в 1008 году в селе, расположенном недалеко от Киева. С юных лет он мечтал о подвижнической жизни и, став старше, принял постриг в Киево-Печерской обители, игуменом которой стал в 1057-м.Будучи настоятелем, он вел аскетический образ жизни – носил рубища и соблюдал строгий пост, ввел в монастыре строгий устав для братии и составил первую на Руси православную библиотеку.За время его правления в обители появились деревянные постройки, началось строительство главного Успенского храма обители.Великие князья почитали преподобного. Он смело обличал сильных мира сего и заступался за незаконно осужденных. Судьи по просьбе всеми чтимого игумена иногда пересматривали даже свои приговоры.Преподобный особо заботился о бедных. На территории монастыря он построил особый двор, где нуждающиеся могли получить пищу и кров. Святой мирно скончался в 1074 году.Чудотворец АргосскийПо церковному календарю 16 мая поминают Петра Чудотворца, епископа Аргосского, жившего на рубеже IX-X веков.Рано приняв постриг, он вскоре стал образцом добродетели и милосердия. Известный своей любовью к уединению, преподобный дважды отказался стать епископом – сначала Корнфским, а затем Кесарийским.Жители города Аргоса смогли уговорить святого, сказав, что младенцы без него умирают некрещеными и умершие остаются не похороненными.У святителя каждый находил приют и помощь – множество вдов, сирот, калек и слепых было в его доме. Все содержимое своих амбаров он раздал во время голода в Пелопоннесе. Когда из провизии остался всего один кувшин, он велел раздавать еду и дальше, и она не заканчивалась.Святитель скончался в 70-летнем возрасте. Мощи святого покоятся в Аргосской церкви, где множество чудес совершилось за прошедшие века.ИмениныПо церковному календарю 16 мая именины отмечают Мавра, Тимофей, Николай, Петр, Павел и Феодосий.Материал подготовлен на основе открытых источников.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

справки , религия , календарь религиозных праздников