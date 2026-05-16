https://sputnik-georgia.ru/20260516/kot-v-setevom-markete-tbilisi-oboshelsya-v-5-tysyach-lari-shtrafa--298668075.html

Кот в сетевом маркете Тбилиси обошелся в 5 тысяч лари штрафа

Кот в сетевом маркете Тбилиси обошелся в 5 тысяч лари штрафа

Sputnik Грузия

Помимо кошки, в колбасной витрине инспекция обнаружила и просроченную продукцию 16.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-16T14:15+0400

2026-05-16T14:15+0400

2026-05-16T14:15+0400

новости

общество

грузия

тбилиси

происшествия

национальное агентство продовольствия грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/07/266506320_0:330:2889:1955_1920x0_80_0_0_646b4d90fd5564be97c6f2a22e14178b.jpg

ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Национальное агентство продовольствия оштрафовала один из маркетов в столице Грузии за наличие кота в магазине, говорится в сообщении ведомства. О животном в продуктовом магазине "Либре" на Руставском шоссе сообщили пользователи соцсетей. Инспекция не только обнаружила кошку в магазине, что само по себе является критическим несоответствием санитарным нормам, но и просроченную продукцию. В итоге магазин оштрафовали на 5 тысяч лари ($1,8 тыс.). В настоящее время он не работает. Просроченная продукция же опечатана и будет уничтожена. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, общество, грузия, тбилиси, происшествия, национальное агентство продовольствия грузии