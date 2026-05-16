Подтверждение правильной политики – замглавы Минэкономики Грузии о рейтинге Fitch

Сейчас цель властей – сохранить высокий экономический рост, чтобы увеличить уровень занятости и снизить безработицу, заявил чиновник 16.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-16T19:20+0400

ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Рейтинг Fitch подтверждает правильную экономическую политику Грузии, заявил заместитель министра экономики страны Вахтанг Цинцадзе. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Грузии в иностранной валюте на уровне "BB" со "стабильным прогнозом". Рейтинг "BB", по мнению аналитиков, поддерживается высоким уровнем экономического развития Грузии, по сравнению с другими странами с рейтингом "BB", надежной макрофискальной политикой, умеренным госдолгом и надежным банковским сектором. По его словам, сегодня власти Грузии ожидают, что тенденции, фиксировавшиеся в предыдущие годы с точки зрения экономического роста, продолжатся как в 2026-м, так и в последующие годы. Аналитики Fitch прогнозируют замедление роста ВВП в 2026 году примерно до 6,5% отмечая, что он останется выше, чем в среднем в других странах, несмотря на растущие внешние вызовы. По мнению аналитиков, в среднесрочной перспективе рост экономики Грузии может приблизиться к уровню 5%.

