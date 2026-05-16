Сколько жалоб поступило в антимонопольную службу Грузии с начала года

За отчетный период решениями Агентства подтверждено 98 нарушений прав групп потребителей в 246 случаях

2026-05-16T15:16+0400

ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Национальное агентство конкуренции и защиты прав потребителей рассмотрело 835 заявлений о возможном нарушении прав потребителей в январе-апреле 2026 года, говорится в сообщении ведомства. Закон "О защите прав потребителей" вступил в силу с 1 июня 2022 года, он направлен на регулирование вопросов, связанных с покупкой или возвратом товара. По информации ведомства, количество жалоб о нарушении прав потребителей, поданных в период с января по апрель, более чем в два раза превышают аналогичный период прошлого года (на 110%). В целом в ведомство поступило 2 553 звонка потребителей. Кроме того, в 80 случаях было оформлено 68 соглашений об условных обязательствах в пользу потребителя. Это означает, что торговцы взяли на себя обязательство изменить свою внутреннюю деловую политику и восстановить права потребителей, которые, предположительно, пострадали в результате их торговой политики. Также в этот период 67% обращений потребителей касались фактов онлайн-покупок, а 33% – покупки товара на месте. Большинство обращений в Агентство (80%) поступило из Тбилиси, далее следуют регионы Аджария (6%), Имерети (4%), Квемо Картли (3%), Кахети (2%) и Самегрело - Земо Сванети (1%) и т. д. Согласно полученным данным, количество требований о возврате денег составило 301, о ремонте или возврате бракованного товара – 223, о восстановлении права в случае некачественного обслуживания – 182, о доставке товара в указанный срок – 52, о прочем – 77. За отчетный период, согласно поступившим жалобам, 70% занимает сектор оптовой и розничной торговли, 11% – транспорт и складирование, 2% – искусство, отдых и развлечение, 2% – размещение и доставка продуктов питания, 15% – прочие виды деятельности. Как жаловаться В случае нарушения прав потребителей в Грузии необходимо заполнить специальную форму заявления и отправить ее на адрес электронной почты: consumer@gcca.gov.ge. Для получения более подробной информации можно позвонить по телефону горячей линии – 15 20. Звонки доступны для всех грузинских операторов связи. В случае подтверждения факта нарушения, неисполнения решения агентства в установленный срок или ненадлежащего исполнения, на предпринимателя налагается штраф, размер которого не может превышать 2% от его годового оборота за предыдущий финансовый год. При этом сумма штрафа не должна быть меньше 600 лари. Повторное нарушение торговцем права потребителя в течение 12 месяцев влечет удвоение наложенного штрафа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

