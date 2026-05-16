Студенты ГИТИСа представили в Тбилиси концерт к Дню Победы и спектакль "Дни Турбиных"

В Тбилиси на сцене Государственного академического театра имени Шота Руставели прошёл концерт, посвящённый 81-й годовщине Великой Победы.

Перед грузинским зрителем выступили студенты выпускного курса Российского института театрального искусства – ГИТИС.В программе прозвучали песни военных лет – "Катюша", "Темная ночь", "Синий платочек", а также стихи Константина Симонова, Александра Твардовского, Роберта Рождественского и Владимира Высоцкого.Музыкальные и хореографические номера сопровождались продолжительными аплодисментами зрителей.Гостями вечера стали представители дипломатического корпуса, общественных и культурных кругов, а также российские соотечественники, проживающие в Грузии.На следующий день труппа студентов ГИТИСа представила постановку по пьесе Михаила Булгакова "Дни Турбиных".Организатором мероприятия выступил культурный центр "Азбука".Концерт и спектакль стали продолжением культурного диалога между Россией и Грузией, объединив на одной сцене память, театр и литературу.

