Житель Грузии задержан за мошенничество с земельным участком в особо крупном размере
Задержанному грозит до 9 лет лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере 16.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-16T17:18+0400
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Полиция задержала гражданина Грузии по обвинению в мошенничестве с разрешением на строительство на земельном участке, говорится в сообщении МВД. Как установило следствие, обвиняемый обманным путем якобы за помощь в получении разрешения на строительство и последующей постройки дома на земельном участке получил от подозреваемого 83 тысячи лари и присвоил их себе. Теперь задержанному грозит до 9 лет лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Своего приговора по решению суда он будет ждать в тюрьме. Разрешение на строительство в Грузии выдают муниципальные власти, для этого достаточно представить документы о владении участком и проект будущего дома. Муниципальные власти сами озвучивают стандарт постройки дома в конкретном районе в зависимости от действующего регламента строительства, который невозможно изменить для конкретного лица. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
