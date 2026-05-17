День святости семьи и уважения к родителям отмечают в Грузии

17 мая Католикос-Патриарх всея Грузии Шио III совершит первую праздничную литургию в кафедральном соборе Святой Троицы 17.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-17T09:01+0400

ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Тринадцатый год подряд в Грузии 17 мая отмечается День святости семьи и уважения к родителям. День святости семьи и уважения к родителям был основан в стране Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией Вторым в 2014 году. Как отметил тогда Патриарх, семья – это "основа человечества и государства". С 2025 года 17 мая является официальным выходным днем. Согласно информации Патриархии, 17 мая Католикос-Патриарх всея Грузии Шио III совершит первую праздничную литургию в кафедральном соборе Святой Троицы. На богослужении будут присутствовать делегации различных поместных православных церквей, прибывшие в связи с интронизацией Патриарха, а также духовенство и монашество Грузинской православной церкви. Параллельно, в 11:00 по местному времени, от храма Кашвети до собора Святой Троицы пройдет традиционное шествие. В нем примут участие приходы, их настоятели и воскресные школы из Мцхета-Тбилисской епархии и других епархий Грузинской православной церкви. По прибытии в собор участников молитвенного шествия благословит Католикос-Патриарх всея Грузии. День святости семьи и уважения к родителям был основан в Грузии после 2013 года, когда противники ЛГБТ*-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии. В результате их действий 17 мая 2013 года пострадали около 30 человек. С тех пор акции защитников ЛГБТ*-сообщества проводились под серьезной охраной полиции, а День святости семьи и уважения к родителям стал широко отмечаемым праздником среди населения. * Экстремистская организация, запрещенная в России

