День святости семьи: как в Тбилиси отметили этот праздник - видео
Sputnik Грузия
В центре Тбилиси 17 мая прошли торжественные мероприятия, посвящённые Дню святости семьи — празднику, который за последние годы стал одной из ключевых духовных... 17.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-17T15:14+0400
Праздник был учреждён по инициативе Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго в 2014 году, а с 2024 года получил статус государственного. Его духовным центром традиционно становится храм Кашвети в самом сердце столицы.Именно отсюда ежегодно начинается праздничное шествие верующих к собору Святой Троицы Самеба. Колонны участников проходят через центральные улицы города, неся флаги, иконы и символы семейных и традиционных ценностей.В разные годы молебны в этот день проводил местоблюститель патриаршего престола, а сейчас — новый Патриарх всея Грузии Шио III. Атмосферу шествия дополняют участники в национальных костюмах, подчеркивая связь духовного праздника с культурным наследием страны.
