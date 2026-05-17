Кремле оценили Каллас в качестве переговорщика с Россией
Ранее глава евродипломатии раскритиковала кандидатуру экс-канцлера Германии Герхарда Шредера на роль переговорщика с Россией
ТБИЛИСИ, 17 мая – Sputnik. В интересах главы европейской дипломатии Каи Каллас – не быть переговорщиком с Россией, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В интересах Каи Каллас не быть переговорщиком. Ей легко не придется", – сказал представитель Кремля автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Пресс-секретарь российского лидера также обратил внимание, что французский лидер Эммануэль Макрон так и не дошел до телефона.
"Помните, на протяжении последних нескольких лет все время Макрон говорил, что "я позвоню Путину"? Но так и не дошел до телефонной трубки", – рассказал Песков.
Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что Москва готова вести переговоры с представителями Евросоюза, но с одним условием: переговорщиком должен быть европейский лидер, который не позволял себе оскорбительных высказываний в адрес России.
Путин заявил, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер. При этом он подчеркнул, что европейцы сами должны выбрать лидера, которому они доверяют. Глава государства обратил внимание, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
Данное заявление стало причиной бурных обсуждений в Европе. Так, Каллас раскритиковала кандидатуру Шредера и сообщила о готовности представлять Евросоюз в диалоге с Россией.