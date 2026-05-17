Лидеры "Грузинской мечты" поздравили жителей Грузии с Днем святости семьи
День святости семьи и уважения к родителям был основан в стране Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией Вторым в 2014 году 17.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-17T19:22+0400
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Члены правительства Грузии поздравили жителей страны с Днем святости семьи и уважения к родителям, подчеркнув значение традиций, веры и семейных ценностей.
День святости семьи и уважения к родителям был основан в стране Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией Вторым в 2014 году. Как отметил тогда Патриарх, семья – это "основа человечества и государства". С 2025 года 17 мая является официальным выходным днем.
По словам министра экономики Мариам Квривишвили, этот день имеет особое значение для страны.
"Особенно важно, чтобы каждый из нас обеспечивал сохранение наших главных ценностей, нашей культуры, самобытности и святости семьи", — сказала Квривишвили.
Министр обороны Ираклий Чиковани отметил, что крепкая семья является основой сильного государства.
"Крепкие семьи составляют основу единого, сильного государства, которое опирается на наши христианские принципы и национальные интересы", — заявил Чиковани.
Вице-премьер Мамука Мдинарадзе, в свою очередь, подчеркнул, что для грузин священно все, что связано с верой, традициями и национальной самобытностью.
"Для грузина все, что связано с верой, идентичностью и традициями, священно. Поэтому не случайно, что сегодняшний день по инициативе и с благословением нашего Святейшества Патриарха Илии II был объявлен Днем святости семьи, ведь это традиция, своего рода вера, и ее уважение — особый вопрос, связанный с идентичностью", — сказал Мдинарадзе.
День святости семьи и уважения к родителям был основан в Грузии после 2013 года, когда противники ЛГБТ*-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии. В результате их действий 17 мая 2013 года пострадали около 30 человек. С тех пор акции защитников ЛГБТ*-сообщества проводились под серьезной охраной полиции, а День святости семьи и уважения к родителям стал широко отмечаемым праздником среди населения.
* Экстремистская организация, запрещенная в России