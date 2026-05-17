https://sputnik-georgia.ru/20260517/lidery-gruzinskoy-mechty-pozdravili-zhiteley-gruzii-s-dnem-svyatosti-semi-298691702.html

Лидеры "Грузинской мечты" поздравили жителей Грузии с Днем святости семьи

Лидеры "Грузинской мечты" поздравили жителей Грузии с Днем святости семьи

Sputnik Грузия

День святости семьи и уважения к родителям был основан в стране Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией Вторым в 2014 году 17.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-17T19:22+0400

2026-05-17T19:22+0400

2026-05-17T19:22+0400

грузия

новости

общество

мариам квривишвили

ираклий чиковани

мамука мдинарадзе

день сплоченности и святости семьи

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/05/11/298680515_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_02bb26b528ab7a6dcf76a1144fa49b24.jpg

ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Члены правительства Грузии поздравили жителей страны с Днем святости семьи и уважения к родителям, подчеркнув значение традиций, веры и семейных ценностей. День святости семьи и уважения к родителям был основан в стране Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией Вторым в 2014 году. Как отметил тогда Патриарх, семья – это "основа человечества и государства". С 2025 года 17 мая является официальным выходным днем. По словам министра экономики Мариам Квривишвили, этот день имеет особое значение для страны. Министр обороны Ираклий Чиковани отметил, что крепкая семья является основой сильного государства. "Крепкие семьи составляют основу единого, сильного государства, которое опирается на наши христианские принципы и национальные интересы", — заявил Чиковани. Вице-премьер Мамука Мдинарадзе, в свою очередь, подчеркнул, что для грузин священно все, что связано с верой, традициями и национальной самобытностью. День святости семьи и уважения к родителям был основан в Грузии после 2013 года, когда противники ЛГБТ*-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии. В результате их действий 17 мая 2013 года пострадали около 30 человек. С тех пор акции защитников ЛГБТ*-сообщества проводились под серьезной охраной полиции, а День святости семьи и уважения к родителям стал широко отмечаемым праздником среди населения. * Экстремистская организация, запрещенная в России

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, мариам квривишвили, ираклий чиковани, мамука мдинарадзе, день сплоченности и святости семьи