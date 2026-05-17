https://sputnik-georgia.ru/20260517/natsbank-gruzii-prognoziruet-razvitie-ekonomiki-iskhodya-iz-konflikta-na-blizhnem-vostoke-298692155.html

Нацбанк Грузии прогнозирует развитие экономики исходя из конфликта на Ближнем Востоке

Нацбанк Грузии прогнозирует развитие экономики исходя из конфликта на Ближнем Востоке

Sputnik Грузия

По данным регулятора, ситуация на Ближнем Востоке влияет как на перебои в цепочках поставок, так и на инфляционные эффекты, возникающие от отдельных... 17.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-17T22:04+0400

2026-05-17T22:04+0400

2026-05-17T22:04+0400

экономика

новости

грузия

ближний восток

сша

национальный банк грузии

обострение ситуации на ближнем востоке

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/01/271829980_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_8385d637d1eeb1958ed8f71403c85b87.jpg

ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Национальный банк Грузии рассматривает три возможных сценария развития экономических событий, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке. На этой неделе Нацбанк Грузии впервые с весны 2023 года увеличил ставку рефинансирования. Она составила 8,25% вместо 8%. Принимая решение, Национальный банк в основном руководствовался базовым/центральным сценарием развития событий, однако при этом не исключив влияние негативного сценария. Что подразумевает базовый сценарийПо данным Нацбанка, значительное ухудшение геополитической ситуации на Ближнем Востоке вызвало еще один шок предложения в мировой экономике и резко увеличило неопределенность. Центральный сценарий Нацбанка основан на следующих основных допущениях: военные действия завершатся в текущем квартале, а поставки энергоносителей будут постепенно восстановлены на фоне умеренно поврежденной нефтяной инфраструктуры. Цена на нефть на международном рынке достигнет пика в текущем квартале и в среднем составит 106 долларов США за баррель. В следующем квартале, параллельно с деэскалацией и постепенным восстановлением мощностей поставок, цена значительно снизится и в среднем составит 88 долларов США в течение года. Нацбанк Грузии, отмечает, с точки зрения перспектив экономического роста, следует отметить, что в последнее время как на местном, так и на глобальном уровне экономическая активность оказалась сильнее, чем ожидалось. "Согласно центральному сценарию, прямое влияние эскалации войны на Ближнем Востоке отразится на сокращении внешнего спроса. Однако геополитическая ситуация может оказать неоднозначное влияние на различные секторы. В конечном итоге ее чистый эффект на экономический рост будет незначительно отрицательным", – говорится в отчете. Что касается инфляции, то, по данным Нацбанка, на фоне высокой доли нефтепродуктов, продовольствия и в целом импортируемой продукции в индексе потребительских цен, глобальные инфляционные процессы оказывают значительное влияние на динамику инфляции на местном уровне. "Повышенная волатильность на международных товарных рынках уже отразилась на общей инфляции. В частности, особенно следует отметить эффект топлива, который значительно ускорил годовую инфляцию на 0,8 процентных пункта. Однако окончательный инфляционный эффект от нефтепродуктов будет зависеть в основном от продолжительности блокады Ормузского пролива и масштаба повреждений энергетических объектов", – говорится в отчете. По данным регулятора, ситуация на Ближнем Востоке влияет как на перебои в цепочках поставок, так и на инфляционные эффекты, возникающие от отдельных продовольственных групп. Также Нацбанк отмечает, что на цены наряду с внешними факторами, особого внимания окажут также эффекты повышения административно регулируемых налогов на местном уровне. "Рост цен на электроэнергию, наряду с увеличением акцизного налога на импорт сигарет и автомобилей, создает дополнительные инфляционные эффекты. Однако на продовольственную инфляцию в сторону снижения действуют высокие базовые эффекты предыдущего года, в том числе постепенное исчезновение вклада подорожания пшеничного хлеба", – говорится в отчете. На фоне всего Национальный банк Грузии повысил прогноз инфляции по сравнению с предыдущим прогнозом на 1,2 процентных пункта. Нормализации инфляции будет способствовать исчерпание экзогенного шока, ослабленный совокупный спрос и текущая устойчивая позиция обменного курса. Национальный банк Грузии, на фоне совокупности инфляционных шоков со стороны предложения и существующей в текущем периоде неопределенности вокруг внешних условий, в целях сохранения инфляционных ожиданий на целевом показателе, считает целесообразным умеренное ужесточение монетарной политики. "Исходя из подхода управления рисками и учитывая, что реализация высокоинфляционного сценария является более затратной для экономики, текущее ужесточение также снижает риски возникновения всеобъемлющих инфляционных процессов", – говорится в отчете. Негативный сценарий Ввиду высокой неопределенности, сценарий высокой инфляции так же актуален, как и центральный сценарий, и предполагает реализацию идентифицированных рисков таким образом, что приводит к более высокой инфляции по сравнению с центральным сценарием. В этом контексте одним из основных рисков считается продолжение конфликта на Ближнем Востоке и, соответственно, острое инфляционное давление, исходящее с товарных рынков. Сценарий высокой инфляции предполагает большее обострение конфликта и его длительное сохранение по сравнению с центральным сценарием. Это, с одной стороны, приведет к широкому ущербу нефтяной инфраструктуре региона и отсрочит открытие Ормузского пролива, что значительно сократит поставки нефти на мировой рынок и еще больше повысит цены на нефтепродукты в глобальном масштабе. В частности, в данном сценарии международные цены на нефть в среднем будут на 16% выше в 2026 году по сравнению с центральным сценарием (во втором квартале цена барреля нефти составит 130 долларов США, а в 2026 году – в среднем 100 долларов США). Затягивание конфликта на Ближнем Востоке повысит рискованность как региона, так и страны, замедлит экономический рост региона и вызовет отток капитала в безопасные активы. Это также ухудшит местные инвестиционные настроения и, по мере замедления экономики региона, значительно сократит доходы от туризма и иностранные инвестиции. Соответственно, в 2026 году по сравнению с центральным сценарием экономический рост замедлится и на фоне инерции потребительских расходов составит в среднем 5,5%. Соответственно, в этом сценарии инфляция по сравнению с центральным сценарием в 2026 и 2027 годах будет выше о и составит 5,8% и 3,9%. Позитивный сценарий предполагает снижение цен на нефтепродукты в случае быстрого решения конфликта на Ближнем Востоке. При таком сценарии экономика Грузии в 2026 году вырастет до 7,5%, а уровень инфляции составит 4,3%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

ближний восток

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, новости, грузия, ближний восток, сша, национальный банк грузии, обострение ситуации на ближнем востоке