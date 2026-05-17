Неонацист из Грузии приговорен к 15 годам тюрьмы в США

В прошлом году Чхиквишвили признал себя виновным, а в апреле попросил прощения за свои действия

ТБИЛИСИ, 17 мая – Sputnik. Суд в США приговорил неонациста из Грузии к 15 годам тюрьмы за призывы к насилию против евреев и расовых меньшинств, сообщил Минюст США. Согласно этой информации, 22-летнему Михаилу Чхиквишвили также инкриминируются попытки рекрутировать новых членов в группировку, которую он возглавлял. Кроме того, Чхиквишвили по кличке "Командир-мясник" распространял книгу под названием "Справочник ненавистника". В прошлом году он признал себя виновным, а в апреле попросил прощения за свои действия. Сторона обвинения охарактеризовала обвиняемого как главаря международной группировки, распространяющей неонацистскую идеологию с целью разжигания межрасовых и межрелигиозных конфликтов. По ее данным, эти действия привели к многочисленным убийствам, в том числе к смерти 16-летнего школьника в штате Теннесси. "Чхиквишвили неоднократно призывал к убийству невинных людей, включая детей, и замышлял нападения на еврейские сообщества и расовые меньшинства в США", – заявил помощник генпрокурора Джон Айзенберг. По его словам, подсудимый, среди прочего, подговаривал своих последователей наряжаться в костюм Санта-Клауса и предлагать детям из числа представителей нацменьшинств отравленные конфеты.

