Неонацист из Грузии приговорен к 15 годам тюрьмы в США
В прошлом году Чхиквишвили признал себя виновным, а в апреле попросил прощения за свои действия 17.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-17T13:25+0400
ТБИЛИСИ, 17 мая – Sputnik. Суд в США приговорил неонациста из Грузии к 15 годам тюрьмы за призывы к насилию против евреев и расовых меньшинств, сообщил Минюст США.
Согласно этой информации, 22-летнему Михаилу Чхиквишвили также инкриминируются попытки рекрутировать новых членов в группировку, которую он возглавлял.
Кроме того, Чхиквишвили по кличке "Командир-мясник" распространял книгу под названием "Справочник ненавистника". В прошлом году он признал себя виновным, а в апреле попросил прощения за свои действия.
"Я признаю, что мои действия нанесли вред, распространяли ненависть и призывы к насилию, и я действительно приношу извинения за это", – написал он тогда судье.
Сторона обвинения охарактеризовала обвиняемого как главаря международной группировки, распространяющей неонацистскую идеологию с целью разжигания межрасовых и межрелигиозных конфликтов. По ее данным, эти действия привели к многочисленным убийствам, в том числе к смерти 16-летнего школьника в штате Теннесси.
"Чхиквишвили неоднократно призывал к убийству невинных людей, включая детей, и замышлял нападения на еврейские сообщества и расовые меньшинства в США", – заявил помощник генпрокурора Джон Айзенберг.
По его словам, подсудимый, среди прочего, подговаривал своих последователей наряжаться в костюм Санта-Клауса и предлагать детям из числа представителей нацменьшинств отравленные конфеты.