Победителем "Евровидения-2026" стала Болгария
Грузия, которую в этом году представляло трио "Бзикеби", не попала в финал шоу 17.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-17T03:01+0400
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Победителем международного песенного конкурса "Евровидение — 2026" стала Болгария — певица Дара с композицией "Bangaranga" (516 голосов).В этом году в шоу участвовало 35 стран. Это был 70-й конкурс песни "Евровидение", который проходил 12, 14 и 16 мая на крытом стадионе "Винер-Штадтхалле" в Вене (Австрия). Австрия принимала конкурс в третий раз: ранее страна проводила его в 1967 и 2015 годах. Право на проведение "Евровидения-2026" Австрия получила после победы певца JJ с песней "Wasted Love" на конкурсе 2025 года. Грузия, которую в этом году представляло трио "Бзикеби" (победители Детского Евровидения 2008 года), не попала в финал.
