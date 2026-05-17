Разыскиваемый Интерполом гражданин Турции задержан на Западе Грузии
Задержанный разыскивался на основании решения Марнеульского районного суда
2026-05-17T21:31+0400
20:34 17.05.2026 (обновлено: 21:31 17.05.2026)
ТБИЛИСИ, 17 мая – Sputnik. Сотрудники полиции задержали в Озургети (регион Гурия) гражданина Турции, разыскиваемого по "красному циркуляру" Интерпола за совершение преступлений как в Грузии, так и у себя на родине, говорится в сообщении МВД Грузии.
Задержанный разыскивался на основании решения Марнеульского районного суда (регион Квемо Картли) и был заочно приговорен к предварительному заключению. Кроме того, он находился в международном розыске по линии Интерпола – на основании уведомления, выданного по запросу правоохранительных органов Турции.
Грузия и Турция активно сотрудничают как по линии Интерпола, так и на уровне полицейских атташе. С начала года Грузия задержала и передала турецкой стороне несколько десятков ее граждан, совершивших преступления у себя на родине. Основная часть из них въезжает на территорию Грузии еще до объявления в розыск в Турции.