Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260517/razyskivaemyy-interpolom-grazhdanin-turtsii-zaderzhan-na-zapade-gruzii-298692047.html
Разыскиваемый Интерполом гражданин Турции задержан на Западе Грузии
Разыскиваемый Интерполом гражданин Турции задержан на Западе Грузии
Sputnik Грузия
Задержанный разыскивался на основании решения Марнеульского районного суда 17.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-17T20:34+0400
2026-05-17T21:31+0400
грузия
происшествия
новости
интерпол
турция
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/0f/250613692_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_df02986e782248bf09652840386eb3fd.jpg
ТБИЛИСИ, 17 мая – Sputnik. Сотрудники полиции задержали в Озургети (регион Гурия) гражданина Турции, разыскиваемого по "красному циркуляру" Интерпола за совершение преступлений как в Грузии, так и у себя на родине, говорится в сообщении МВД Грузии. Задержанный разыскивался на основании решения Марнеульского районного суда (регион Квемо Картли) и был заочно приговорен к предварительному заключению. Кроме того, он находился в международном розыске по линии Интерпола – на основании уведомления, выданного по запросу правоохранительных органов Турции. Грузия и Турция активно сотрудничают как по линии Интерпола, так и на уровне полицейских атташе. С начала года Грузия задержала и передала турецкой стороне несколько десятков ее граждан, совершивших преступления у себя на родине. Основная часть из них въезжает на территорию Грузии еще до объявления в розыск в Турции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/0f/250613692_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_f02183161b9130bcc2a29f7db7bb1d0a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, происшествия, новости, интерпол, турция
грузия, происшествия, новости, интерпол, турция

Разыскиваемый Интерполом гражданин Турции задержан на Западе Грузии

20:34 17.05.2026 (обновлено: 21:31 17.05.2026)
© photo: Sputnik / StringerЗадержание преступника - наручники надевают на руки
Задержание преступника - наручники надевают на руки - Sputnik Грузия, 1920, 17.05.2026
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Задержанный разыскивался на основании решения Марнеульского районного суда
ТБИЛИСИ, 17 мая – Sputnik. Сотрудники полиции задержали в Озургети (регион Гурия) гражданина Турции, разыскиваемого по "красному циркуляру" Интерпола за совершение преступлений как в Грузии, так и у себя на родине, говорится в сообщении МВД Грузии.
Задержанный разыскивался на основании решения Марнеульского районного суда (регион Квемо Картли) и был заочно приговорен к предварительному заключению. Кроме того, он находился в международном розыске по линии Интерпола – на основании уведомления, выданного по запросу правоохранительных органов Турции.
Грузия и Турция активно сотрудничают как по линии Интерпола, так и на уровне полицейских атташе. С начала года Грузия задержала и передала турецкой стороне несколько десятков ее граждан, совершивших преступления у себя на родине. Основная часть из них въезжает на территорию Грузии еще до объявления в розыск в Турции.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0