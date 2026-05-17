https://sputnik-georgia.ru/20260517/semya-i-pravoslavnye-tsennosti-pervye-litsa-gruzii-pozdravili-s-dnem-svyatosti-semi-298690323.html

Семья и православные ценности: первые лица Грузии поздравили с Днем святости семьи

Семья и православные ценности: первые лица Грузии поздравили с Днем святости семьи

Sputnik Грузия

В современном мире задача людей – защищать и укреплять то святое пространство, где живут любовь, преданность и связь поколений, заявил президент 17.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-17T16:21+0400

2026-05-17T16:21+0400

2026-05-17T16:58+0400

грузия

новости

общество

михаил кавелашвили

ираклий кобахидзе

грузинская православная церковь

день сплоченности и святости семьи

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/05/11/298688163_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_00bb8cfda0a7684faa6acfb46ee527da.jpg

ТБИЛИСИ, 17 мая – Sputnik. Президент и премьер-министр Грузии в День святости семьи и уважения к родителям выступили с заявлениями, подчеркнув роль семьи, традиций и православных ценностей в формировании национальной идентичности. День святости семьи и уважения к родителям был основан в стране Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией Вторым в 2014 году. Как отметил тогда Патриарх, семья – это "основа человечества и государства". С 2025 года 17 мая является официальным выходным днем. По его словам, прошлое Грузии доказывает, что судьба страны решалась не только на поле боя, но и часто в грузинской семье, когда в тяжелые времена именно домашний очаг сохранял язык, традиции, веру и любовь к Родине. "Наша Мать-Церковь играет огромную роль в защите и сохранении этой важнейшей ценности. Сегодня, говоря о святости семьи, невозможно не вспомнить с глубокой благодарностью эпохальное наследие Католикоса-Патриарха всея Грузии, Его Святейшества и Блаженства Илии II. Именно по его инициативе был учрежден День святости семьи и уважения к родителям", – заявил Кавелашвили. По его словам, в современном мире задача людей – защищать и укреплять то святое пространство, где живут любовь, преданность и связь поколений. Как отметил глава правительства Ираклий Кобахидзе, 17 мая этого года особенное событие, поскольку сегодня состоялась первая торжественная литургия, совершенная Его Святейшеством и Блаженством Шио III, избранным Католикосом-Патриархом Грузии по воле Господа, по воле Илии II и при поддержке Священного синода. Шио III совершил первую праздничную литургию в качестве нового Католикоса-Патриарха всея Грузии в кафедральном соборе Святой Троицы. Параллельно от храма Кашвети до собора Святой Троицы прошло традиционное шествие. В нем приняли участие приходы, их настоятели и воскресные школы из Мцхета-Тбилисской епархии и других епархий Грузинской православной церкви. День святости семьи и уважения к родителям был основан в Грузии после 2013 года, когда противники ЛГБТ*-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии. В результате их действий 17 мая 2013 года пострадали около 30 человек. С тех пор акции защитников ЛГБТ*-сообщества проводились под серьезной охраной полиции, а День святости семьи и уважения к родителям стал широко отмечаемым праздником среди населения. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, михаил кавелашвили, ираклий кобахидзе, грузинская православная церковь, день сплоченности и святости семьи