https://sputnik-georgia.ru/20260517/shio-iii-traditsiya-massovogo-krescheniya-uchrezhdennaya-iliey-ii-prodolzhitsya-298690179.html
Шио III: традиция массового крещения, учрежденная Илией II, продолжится
Шио III: традиция массового крещения, учрежденная Илией II, продолжится
Sputnik Грузия
Нынешний праздник впервые проходит без Илии II, однако его духовное наследие продолжает жить, заявил патриарх 17.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-17T15:36+0400
2026-05-17T15:36+0400
2026-05-17T16:53+0400
грузия
новости
общество
грузинская православная церковь
католикос-патриарх всея грузии шио iii
католикос-патриарх всея грузии илия ii
день сплоченности и святости семьи
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24752/12/247521265_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_efe2fab3b2df1282d3edfe5bf6a1d6bc.jpg
ТБИЛИСИ, 17 мая – Sputnik. Традиция массового крещения, учрежденная Илией II, будет продолжена, заявил Католикос-Патриарх всея Грузии Шио III во время проповеди в кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси в День святости семьи и уважения к родителям. День святости семьи и уважения к родителям был основан в стране Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией Вторым в 2014 году. Как отметил тогда Патриарх, семья – это "основа человечества и государства". С 2025 года 17 мая является официальным выходным днем.Патриарх подчеркнул, что нынешний праздник впервые проходит без Илии II, однако его духовное наследие продолжает жить. Он отметил, что Илия II придавал особое значение защите нравственных ценностей. Массовое крещение третьего и последующих детей в венчанных семьях проводится в Грузии с 2008 года. Крестным этих детей становился Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II. У Патриарха Грузии до 50 тысяч крестников. По благословению главы Грузинской православной церкви с них было снято ограничение на вступление в брак между собой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24752/12/247521265_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_41c3030e2a69d6ed91da938d7951c89c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, грузинская православная церковь, католикос-патриарх всея грузии шио iii, католикос-патриарх всея грузии илия ii, день сплоченности и святости семьи
грузия, новости, общество, грузинская православная церковь, католикос-патриарх всея грузии шио iii, католикос-патриарх всея грузии илия ii, день сплоченности и святости семьи
Шио III: традиция массового крещения, учрежденная Илией II, продолжится
15:36 17.05.2026 (обновлено: 16:53 17.05.2026)
Нынешний праздник впервые проходит без Илии II, однако его духовное наследие продолжает жить, заявил патриарх
ТБИЛИСИ, 17 мая – Sputnik. Традиция массового крещения, учрежденная Илией II, будет продолжена, заявил Католикос-Патриарх всея Грузии Шио III во время проповеди в кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси в День святости семьи и уважения к родителям.
День святости семьи и уважения к родителям был основан в стране Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией Вторым в 2014 году. Как отметил тогда Патриарх, семья – это "основа человечества и государства". С 2025 года 17 мая является официальным выходным днем.
Патриарх подчеркнул, что нынешний праздник впервые проходит без Илии II, однако его духовное наследие продолжает жить.
"В этом году мы впервые встречаем этот день без него, хотя его великое духовное наследие живо благодаря празднованию этого праздника. Любовь, единство и уважение к святости семьи, которые он прививал нашему народу своей деятельностью. Конечно, традиция всеобщего крещения, установленная им, также будет продолжена, что способствовало демографическому прогрессу и духовному укреплению нашей нации", – сказал Шио III.
Он отметил, что Илия II придавал особое значение защите нравственных ценностей.
Массовое крещение третьего и последующих детей в венчанных семьях проводится в Грузии с 2008 года. Крестным этих детей становился Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II. У Патриарха Грузии до 50 тысяч крестников. По благословению главы Грузинской православной церкви с них было снято ограничение на вступление в брак между собой.