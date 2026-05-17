https://sputnik-georgia.ru/20260517/shio-iii-traditsiya-massovogo-krescheniya-uchrezhdennaya-iliey-ii-prodolzhitsya-298690179.html

Шио III: традиция массового крещения, учрежденная Илией II, продолжится

Шио III: традиция массового крещения, учрежденная Илией II, продолжится

Sputnik Грузия

Нынешний праздник впервые проходит без Илии II, однако его духовное наследие продолжает жить, заявил патриарх 17.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-17T15:36+0400

2026-05-17T15:36+0400

2026-05-17T16:53+0400

грузия

новости

общество

грузинская православная церковь

католикос-патриарх всея грузии шио iii

католикос-патриарх всея грузии илия ii

день сплоченности и святости семьи

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24752/12/247521265_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_efe2fab3b2df1282d3edfe5bf6a1d6bc.jpg

ТБИЛИСИ, 17 мая – Sputnik. Традиция массового крещения, учрежденная Илией II, будет продолжена, заявил Католикос-Патриарх всея Грузии Шио III во время проповеди в кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси в День святости семьи и уважения к родителям. День святости семьи и уважения к родителям был основан в стране Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией Вторым в 2014 году. Как отметил тогда Патриарх, семья – это "основа человечества и государства". С 2025 года 17 мая является официальным выходным днем.Патриарх подчеркнул, что нынешний праздник впервые проходит без Илии II, однако его духовное наследие продолжает жить. Он отметил, что Илия II придавал особое значение защите нравственных ценностей. Массовое крещение третьего и последующих детей в венчанных семьях проводится в Грузии с 2008 года. Крестным этих детей становился Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II. У Патриарха Грузии до 50 тысяч крестников. По благословению главы Грузинской православной церкви с них было снято ограничение на вступление в брак между собой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, грузинская православная церковь, католикос-патриарх всея грузии шио iii, католикос-патриарх всея грузии илия ii, день сплоченности и святости семьи