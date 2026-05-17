Шио III выступил в защиту закона против пропаганды ЛГБТ*
Общество должно укреплять и консолидировать направление защиты и сохранения семьи, и это является основой для выживания и процветания страны, заявил патриарх 17.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-17T18:14+0400
ТБИЛИСИ, 17 мая – Sputnik. Грузия, несмотря на призывы, не должна отказываться от законодательства, которое направлено против пагубных гендерных теорий и идеологий для защиты семьи, заявил Католикос-Патриарх всея Грузии Шио III во время литургии в кафедральном соборе Святой Троицы Самеба в День святости семьи.
В 2024 году парламент Грузии принял сразу несколько резонансных законов: закон "О прозрачности иностранного влияния" и закон "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающий "пропаганду ЛГБТ*". В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором потребовала отмены законов, пригрозив приостановить безвизовый режим с ЕС для обычных граждан.
"Да дарует нам Господь благодать иметь законодательство, которое защитит семью, наш народ от пагубных гендерных теорий и идеологий, и мы не должны отказываться от этого законодательства, как нас к этому призывают некоторые", – заявил Шио III.
По словам патриарха, общество должно укреплять и консолидировать направление защиты и сохранения семьи, и это является основой для выживания и процветания страны.
"Если мы не исправим нашу демографическую ситуацию, если не позаботимся об укреплении, сохранении и защите семьи, мы столкнемся с реальной опасностью того, что в нашей прекрасной, подобной раю стране, поселятся другие народы, которые не избавляются от детей, которые защищают свою религию и, следовательно, хорошо размножаются", – заявил Шио.
По его словам, если общество будет продолжать в том же духе, эта опасность станет реальной, что другие народы превзойдут грузин по численности в самой Грузии.
По данным "Сакстата", в 2025 году в Грузии родилось около 37,9 тысячи детей, в то время как число скончавшихся достигло 44,3 тысячи человек. Отрицательный прирост населения продолжает фиксироваться в большинстве регионов Грузии, кроме Аджарии, Квемо Картли и Тбилиси.
Для улучшения демографии Католикос-Патриарх Илия II учредил массовое крещение третьего и последующих детей в венчанных семьях в 2008 году. Крестным этих детей был Илия II. У Патриарха Грузии около 50 тысяч крестников.
Традиция массового крещения будет продолжена Шио III.