Шио III выступил в защиту закона против пропаганды ЛГБТ*

Общество должно укреплять и консолидировать направление защиты и сохранения семьи, и это является основой для выживания и процветания страны, заявил патриарх 17.05.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 17 мая – Sputnik. Грузия, несмотря на призывы, не должна отказываться от законодательства, которое направлено против пагубных гендерных теорий и идеологий для защиты семьи, заявил Католикос-Патриарх всея Грузии Шио III во время литургии в кафедральном соборе Святой Троицы Самеба в День святости семьи. В 2024 году парламент Грузии принял сразу несколько резонансных законов: закон "О прозрачности иностранного влияния" и закон "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающий "пропаганду ЛГБТ*". В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором потребовала отмены законов, пригрозив приостановить безвизовый режим с ЕС для обычных граждан. По словам патриарха, общество должно укреплять и консолидировать направление защиты и сохранения семьи, и это является основой для выживания и процветания страны. По его словам, если общество будет продолжать в том же духе, эта опасность станет реальной, что другие народы превзойдут грузин по численности в самой Грузии. По данным "Сакстата", в 2025 году в Грузии родилось около 37,9 тысячи детей, в то время как число скончавшихся достигло 44,3 тысячи человек. Отрицательный прирост населения продолжает фиксироваться в большинстве регионов Грузии, кроме Аджарии, Квемо Картли и Тбилиси. Для улучшения демографии Католикос-Патриарх Илия II учредил массовое крещение третьего и последующих детей в венчанных семьях в 2008 году. Крестным этих детей был Илия II. У Патриарха Грузии около 50 тысяч крестников. Традиция массового крещения будет продолжена Шио III.

