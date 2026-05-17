https://sputnik-georgia.ru/20260517/tsentr-tbilisi-perekryt-v-stolitse-gruzii-proydet-shestvie-semey-298674559.html

Центр Тбилиси перекрыт: в столице Грузии пройдет шествие семей

Центр Тбилиси перекрыт: в столице Грузии пройдет шествие семей

Sputnik Грузия

Праздничное шествие традиционно соберет тысячи людей, в том числе из регионов 17.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-17T10:06+0400

2026-05-17T10:06+0400

2026-05-17T10:06+0400

грузинская православная церковь

грузия

новости

общество

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/14/283483656_0:88:3485:2048_1920x0_80_0_0_a8d142a3d32db2fa734cf3131a4f7810.jpg

ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Верующие пройдут шествием от церкви Кашвети на проспекте Руставели до кафедрального собора Святой Троицы в районе Авлабари 17 мая, в День святости семьи, из-за чего центр Тбилиси перекрыт. Шествие традиционно соберет тысячи людей, в том числе из регионов Грузии. По завершению шествия Католикос-Патриарх всея Грузии Шио III совершит первую праздничную литургию в кафедральном соборе Святой Троицы – Самеба. На богослужении будут присутствовать делегации различных поместных православных церквей, прибывшие в связи с интронизацией Патриарха, а также духовенство и монашество Грузинской православной церкви. Запрет на движение автомобилей на проспекте Руставели от улицы Гии Чантурия до подъема Бараташвили и площади Авлабари введен с 08:00 и будет действовать до 14:00 (до завершения шествия). Водителям, которым нужно попасть в центр города или другие районы, придется это время пользоваться объездными дорогами. Ограничения коснутся и общественного транспорта. Единственным доступным транспортом для того, чтобы добраться непосредственно на площадь Свободы, будет метрополитен. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузинская православная церковь, грузия, новости, общество, тбилиси