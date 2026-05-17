В Грузии отметили День святости семьи 17 мая – фото
В Грузии с 2014 года отмечается День святости семьи и уважения к родителям. С 2024 года этот праздник стал официальным, а также был объявлен выходным днем
2026-05-17T13:36+0400
По центру Тбилиси в этот день по традиции проходит многотысячное шествие.
В Грузии отметили День святости семьи 17 мая – фото
13:33 17.05.2026 (обновлено: 13:36 17.05.2026)
В Грузии с 2014 года отмечается День святости семьи и уважения к родителям. С 2024 года этот праздник стал официальным, а также был объявлен выходным днем
По центру Тбилиси в этот день по традиции проходит многотысячное шествие.
Грузия 17 мая отмечает День святости семьи и уважения к родителям.
Праздничное шествие по традиции состоялось в центре Тбилиси.
Шествия в этот день прошли и в других городах Грузии.
Участие в празднике приняли десятки тысяч верующих.
День святости семьи был объявлен в Грузии Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией Вторым.
всея Грузии Илией Вторым.
Этот праздник был учрежден в 2014 году.
С 2024 года День святости семьи является государственным праздником.
Этот день в стране объявлен выходным.
Тысячи людей собираются с утра 17 мая на проспекте Руставели.
Тут в храме Кашвети проходит молебен, затем огромная процессия начинает шествие.
Во главе процессии идут священнослужители.
За ними двигаются остальные участники шествия, среди которых много детей.
Жители Грузии приходят на праздник целыми семьями.
Верующие несут в руках флаги, транспаранты и иконы.
Так участники шествия проходят через весь центр столицы Грузии к храму Святой Троицы Самеба.
