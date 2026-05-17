В Рустави появится новый парк отдыха – подробности
Современное многофункциональное пространство объединит детские площадки, зоны досуга, а также сеть пешеходных, беговых и велодорожек 17.05.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 17 мая – Sputnik. Новый парк появится в Рустави на правом берегу реки Мтквари в лесолуговой зоне, говорится сообщении правительства Грузии.
Муниципальный фонд развития заключил договор на подготовку проектной документации с компанией, выигравшей конкурс. В тендере, объявленном Фондом, участвовала только одна компания – ООО "Тасхаб", с ней и был подписан контракт. Цена закупки, включая НДС, составляет 2 049 660 лари. Срок выполнения работ – 6 месяцев.
Как будет выглядеть новый парк Рустави?
Согласно проекту, будет создано современное многофункциональное пространство, объединяющее детские площадки, зоны отдыха и досуга, сеть пешеходных, беговых и велосипедных дорожек.
Кроме того, будет обустроена территория вокруг существующего озера, строительные и архитектурные сооружения, включая павильоны, информационный центр, открытую сцену, культурно-образовательные пространства, водоемы и парковка.
"Новый парк будет оборудован современным наружным освещением, системами орошения и безопасности. Кроме того, при проектировании будет учтена связь парка с многофункциональным комплексом, запланированным на территории", – говорится в информации, опубликованной фондом.
Как отмечается, новое пространство будет способствовать здоровому образу жизни, организации общественных мероприятий, социализации и развитию туризма.