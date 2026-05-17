ВОЗ объявила международный режим ЧС из-за лихорадки Эбола

Лабораторные исследования выявили 13 случаев заболеваний в Конго, от вируса скончались четыре человека 17.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-17T14:32+0400

ТБИЛИСИ, 17 мая – Sputnik. Всемирная организация здравоохранения на фоне вспышки эболы в Демократической Республике Конго и Уганде объявила международную чрезвычайную ситуацию, следует из заявления ВОЗ.В организации заявили, что ситуация со вспышкой эболы, вызванной вирусом Bundibugyo, в ДР Конго и Уганде "представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение", однако не достигает уровня пандемии.В Уганде объявили режим повышенной готовности. Точные масштабы распространения инфекции и число заболевших остаются неизвестными.Болезнь, вызванная вирусом Эбола, – острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2014-2016 годах и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. Ее жертвами стали свыше 11 тысяч человек.

