https://sputnik-georgia.ru/20260517/voz-obyavila-mezhdunarodnyy-rezhim-chs-iz-za-likhoradki-ebola-298678799.html
ВОЗ объявила международный режим ЧС из-за лихорадки Эбола
ВОЗ объявила международный режим ЧС из-за лихорадки Эбола
Sputnik Грузия
Лабораторные исследования выявили 13 случаев заболеваний в Конго, от вируса скончались четыре человека 17.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-17T14:32+0400
2026-05-17T14:32+0400
2026-05-17T14:32+0400
в мире
новости
общество
уганда
демократическая республика конго
вирус эбола
всемирная организация здравоохранения
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22766/30/227663016_0:246:2738:1786_1920x0_80_0_0_cab6eb6edde43b2c23650a9d55f06078.jpg
ТБИЛИСИ, 17 мая – Sputnik. Всемирная организация здравоохранения на фоне вспышки эболы в Демократической Республике Конго и Уганде объявила международную чрезвычайную ситуацию, следует из заявления ВОЗ.В организации заявили, что ситуация со вспышкой эболы, вызванной вирусом Bundibugyo, в ДР Конго и Уганде "представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение", однако не достигает уровня пандемии.В Уганде объявили режим повышенной готовности. Точные масштабы распространения инфекции и число заболевших остаются неизвестными.Болезнь, вызванная вирусом Эбола, – острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2014-2016 годах и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. Ее жертвами стали свыше 11 тысяч человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
уганда
демократическая республика конго
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22766/30/227663016_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e2bbfac10640e5d307a3c4c735bfd03b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
в мире, новости, общество, уганда, демократическая республика конго, вирус эбола, всемирная организация здравоохранения
в мире, новости, общество, уганда, демократическая республика конго, вирус эбола, всемирная организация здравоохранения
ВОЗ объявила международный режим ЧС из-за лихорадки Эбола
Лабораторные исследования выявили 13 случаев заболеваний в Конго, от вируса скончались четыре человека
ТБИЛИСИ, 17 мая – Sputnik. Всемирная организация здравоохранения на фоне вспышки эболы в Демократической Республике Конго и Уганде объявила международную чрезвычайную ситуацию, следует из заявления ВОЗ.
В организации заявили, что ситуация со вспышкой эболы, вызванной вирусом Bundibugyo, в ДР Конго и Уганде "представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение", однако не достигает уровня пандемии.
По данным Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний, в ДР Конго лабораторно подтверждено 13 случаев заболеваний – четыре человека умерли.
Также выявлено 246 неподтвержденных случаев, власти проверяют сообщения о возможной гибели еще 65 человек.
В Уганде объявили режим повышенной готовности. Точные масштабы распространения инфекции и число заболевших остаются неизвестными.
Болезнь, вызванная вирусом Эбола, – острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2014-2016 годах и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. Ее жертвами стали свыше 11 тысяч человек.