СВО: группировка "Запад" наступает на 350-км участке фронта

Войска РФ удерживают стратегическую инициативу на украинском ТВД и продвигаются вперед, однако реальность СВО не изменят беспилотные конвульсии киевского... 18.05.2026, Sputnik Грузия

Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов 16 мая проверил выполнение боевых задач в зоне ответственности группировки войск "Запад", и заявил о главном:– группировка "Запад" активно наступает на участке фронта протяженностью 350 км;– части 6-й армии продвигаются к западу от Купянска в направлении Шевченково;– войска 20-й армии также наступают на широком фронте в Харьковской области;– освобождены Кутьковка и Боровая, продолжаются бои в Шийковке, Великой Шапковке, Новом Мире, Дружелюбовке;– российские войска добивают группировку противника в Святогорске (ДНР);– подразделения 25-й армии с боями освобождают Красный Лиман – под российским контролем уже 85% территории этого крупного города.Заметен информационный контраст с дискурсом многих военблогеров. Валерий Герасимов регулярно инспектирует войска на фронте, его доклады отнимают свободу самовыражения и "хлеб" у зарубежных аналитиков и отечественных "всепропальщиков".При всех стараниях натовского ВПК, беспилотные конвульсии украинской прокси-армии стратегически ничтожны, и не способны изменить обстановку в зоне СВО. Вот и сегодня ночью Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского базирования, ударными БПЛА по предприятиям ВПК, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, военным аэродромам противника. Цели удара достигнуты.Российская армия успешно ведет наступательные действия на всех участках фронта. В Сумской области за минувшие сутки группировка войск "Север" разгромила подразделения трех украинских бригад в районах населенных пунктов Писаревка, Бачевск, Рясное. В Харьковской области – поражены формирования двух бригад и штурмового полка ВСУ близ Ивановки, Бударки и Захаровки. В ДНР – "Южная" группировка разгромила три бригады и штурмовой полк противника в районах городов пунктов Славянск, Краматорск и Константиновка. Там же группировка войск "Центр" нанесла поражение живой силе и технике сразу шести бригад ВСУ и четырех бригад Нацгвардии близ Новогригоровки, Кучерова Яра, Нового Донбасса, Белицкого, Белозерского. На южном участке фронта группировки "Восток" и "Днепр" продвинулись в глубину обороны противника на южном участке фронта, нанесли поражение шести бригадам противника в районах населенных пунктов Покровское Днепропетровской области, и Омельник, Киевское, Лесное, Желтая Круча, Григоровка – в Запорожье.Демонтаж "украинского проекта"Чудовищный механизм бандеровской государственности – с четырьмя десятками биологических лабораторий Пентагона – США создали для войны с Россией, и много потеряли в ходе реализации своих планов. Российские войска в ходе спецоперации уничтожили на Украине огромный оружейный арсенал, которым ВСУ никогда ранее 2022 года не располагали: 955 боевых самолетов и вертолетов, более 148 тысяч БПЛА, 660 зенитных ракетных комплексов, 29 тысяч танков и других бронемашин, 1 723 РСЗО и 35 тысяч единиц артиллерии. Цифры сопоставимы с вооружением армий Британии, Франции и Германии вместе взятых.Потери "железа" восполнимы. Никто не вернет два миллиона убитых на поле боя солдат и офицеров украинской прокси-армии. Разумеется, "геноцид индейцев" на Западе никого не волнует. И все же, Соединенные Штаты намерены побыстрее отправить в прошлое провальный "украинский проект". Для соседей по планете слишком очевиден исторический урок.Растет вероятность физического устранения киевских марионеток, которые вышли из-под контроля Вашингтона и пытаются играть по сценариям Лондона, Берлина, Парижа (кто больше подаст). На майском саммите в Ереване Зеленский встречался со Стармером, Макроном и другими спонсорами войны, которые поставили условие: даем деньги и оружие – при снижении возраста мобилизации на Украине до 18 лет. Второй акт геноцида и новый виток эскалации в Европе не отвечают интересам США, которые надолго завязли в Иране. Америка не становится великой. Трезвомыслящие политики ЕС понимают, что скоро все "украинские" беспилотники прилетят обратно.Лидер оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель 16 мая заявила, что украинские удары беспилотниками по российской территории создают прямую угрозу национальной безопасности Германии: "Медведь рано или поздно нанесет ответный удар". Заметим, Германия, Британия и даже США (американская разведка, Starlink и боевой ИИ Palantir) – действуют на Украине против России вне рамок НАТО, поэтому очень рискуют. Применение ядерного оружия обсуждается в Кремле – в прямом эфире. И аресты ближайшего коррумпированного окружения главного киевского "пианиста" говорят о многом. Известно, что действиями "украинских" структур НАБУ и САП руководят Минюст США и ФБР.С другой стороны, украинскому обществу необходимо осознать (до его возможного исчезновения): в прокси-войне с Россией невозможно победить, даже всеми ресурсами ЕС и НАТО. Продолжение боевых действий означает лишь цепь неизбежных событий – массовую гибель мобилизованных молодых мужчин и женщин, масштабную миграцию остатков населения, экономическую разруху, распад марионеточного государства, и полное исчезновение придуманной в начале 20 века "украинской нации". Население "незалежной" сегодня составляет около 22 млн человек, против 41 млн в начале 2022 года. "Защита Украины" может закончится превращением этой территории в пустыню, непригодную для жизни людей, и уже таким образом Украина станет совершенно нейтральной.

Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

Александр Хроленко

