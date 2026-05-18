Азербайджан и Грузия продлили контракт на поставки газа
Договор о покупке и продаже газа между Грузией и Азербайджаном действует с 2003 года и истекает в 2026 году 18.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-18T23:29+0400
экономика
грузия
новости
мариам квривишвили
азербайджан
газ
ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Между Грузией и Азербайджаном подписано соглашение, предусматривающее поставки природного газа в Грузию в течение 20 лет, сообщило министерство экономики и устойчивого развития Грузии.
Договор о покупке и продаже газа между Грузией и Азербайджаном действует с 2003 года и истекает в 2026 году. Соответственно, подписание нового соглашения и его продление на 20 лет имеет особое значение для стратегического сотрудничества в рамках проекта Южно-Кавказского трубопровода.
"В результате активных переговоров между правительствами Грузии и Азербайджана, направленных на дальнейшее укрепление энергетической безопасности нашей страны, было подписано межправительственное соглашение между Азербайджаном и Грузией, гарантирующее поставки природного газа в Грузию на 20 лет", – говорится в сообщении.
Документ был подписан с грузинской стороны министром экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, а с азербайджанской стороны – министром экономики Микаилом Джаббаровым.
Как отметило ведомство, комплексный пакет соглашений в энергетическом секторе поможет укрепить безопасность газоснабжения Грузии, в том числе и в социальном газовом секторе.
Соглашение о заключении нового двадцатилетнего договора купли-продажи природного газа было подписано руководителями Грузинской нефтегазовой корпорации и Государственной нефтяной компании Азербайджана.
Следует отметить, что дополнительное соглашение о купле-продаже газа между корпорацией и соответствующей компанией-поставщиком было подписано в 2003 году и истекает.
По информации Минэкономики, Нефтегазовая корпорация Грузии будет обеспечена новым, альтернативным источником поставок природного газа, что будет способствовать беспрепятственному снабжению страны ресурсами.
Весь объем природного газа, предусмотренный соглашением, будет использован для удовлетворения потребностей социального газового сектора Грузии и заменит дополнительные объемы газа, необходимые для удовлетворения потребностей этого сектора.
Подписанный между Грузией и Азербайджаном всеобъемлющий пакет мер в энергетическом секторе является соглашением исторического значения, которое еще больше углубит экономические связи между странами и укрепит энергетическую безопасность Грузии.
Как отметило ведомство, достигнутый в результате сотрудничества между странами результат является еще одним важным этапом в развитии давнего дружественного и взаимовыгодного сотрудничества.
Это сотрудничество носит сложный характер и не ограничивается поставками природного газа в Грузию – оно охватывает ряд важных областей, включая поддержку международных транзитных проектов, таких как Южно-Кавказский трубопровод, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и нефтепровод Баку-Супса.