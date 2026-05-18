https://sputnik-georgia.ru/20260518/azerbaydzhan-i-gruziya-prodlili-kontrakt-na-postavki-gaza-298707374.html

Азербайджан и Грузия продлили контракт на поставки газа

Азербайджан и Грузия продлили контракт на поставки газа

Sputnik Грузия

Договор о покупке и продаже газа между Грузией и Азербайджаном действует с 2003 года и истекает в 2026 году 18.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-18T22:36+0400

2026-05-18T22:36+0400

2026-05-18T23:29+0400

экономика

грузия

новости

мариам квривишвили

азербайджан

газ

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/11/251194470_0:79:3083:1813_1920x0_80_0_0_3bba2151ad55bb083c85254cdef4b201.jpg

ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Между Грузией и Азербайджаном подписано соглашение, предусматривающее поставки природного газа в Грузию в течение 20 лет, сообщило министерство экономики и устойчивого развития Грузии. Договор о покупке и продаже газа между Грузией и Азербайджаном действует с 2003 года и истекает в 2026 году. Соответственно, подписание нового соглашения и его продление на 20 лет имеет особое значение для стратегического сотрудничества в рамках проекта Южно-Кавказского трубопровода. Документ был подписан с грузинской стороны министром экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, а с азербайджанской стороны – министром экономики Микаилом Джаббаровым. Как отметило ведомство, комплексный пакет соглашений в энергетическом секторе поможет укрепить безопасность газоснабжения Грузии, в том числе и в социальном газовом секторе. Соглашение о заключении нового двадцатилетнего договора купли-продажи природного газа было подписано руководителями Грузинской нефтегазовой корпорации и Государственной нефтяной компании Азербайджана. Следует отметить, что дополнительное соглашение о купле-продаже газа между корпорацией и соответствующей компанией-поставщиком было подписано в 2003 году и истекает. Весь объем природного газа, предусмотренный соглашением, будет использован для удовлетворения потребностей социального газового сектора Грузии и заменит дополнительные объемы газа, необходимые для удовлетворения потребностей этого сектора. Подписанный между Грузией и Азербайджаном всеобъемлющий пакет мер в энергетическом секторе является соглашением исторического значения, которое еще больше углубит экономические связи между странами и укрепит энергетическую безопасность Грузии. Как отметило ведомство, достигнутый в результате сотрудничества между странами результат является еще одним важным этапом в развитии давнего дружественного и взаимовыгодного сотрудничества. Это сотрудничество носит сложный характер и не ограничивается поставками природного газа в Грузию – оно охватывает ряд важных областей, включая поддержку международных транзитных проектов, таких как Южно-Кавказский трубопровод, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и нефтепровод Баку-Супса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

азербайджан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, мариам квривишвили, азербайджан, газ