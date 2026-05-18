Борьба с языком ненависти в публичном пространстве – МВД Грузии создаст спецуправление
Публичное пространство должно быть свободным от языка ненависти и ориентированным на открытый общественный диалог 18.05.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 18 мая – Sputnik. Специальное управление по мониторингу языка ненависти и агрессии в публичном пространстве создадут при МВД Грузии, заявил вице-премьер Грузии, госминистр по вопросам координации правоохранительных органов Мамука Мдинарадзе на брифинге. Создание управления по борьбе с языком ненависти стало одной из первых инициатив Мамуки Мдинарадзе на посту государственного министра по вопросам координации правоохранительных органов. По его словам, государство обязано обеспечить создание среды, в которой будут защищены различные мнения, и в то же время поощрение ненависти, враждебности и оскорблений будет неприемлемо. Отвечая на вопрос журналиста, Мдинарадзе подчеркнул, что после создания нового управления за оскорбительные посты в соцсетях можно будет получить штраф или административный арест.Он также отметил, что на протяжении последних лет отдельные внешние силы сознательно ограничивали проведение публичных дискуссий в Грузии, сужая возможности для обмена мнениями и нормальной политической полемики. В результате вместо конструктивного диалога в обществе усиливались конфликты, поляризация и агрессивная риторика, которая постепенно стала нормой как в политике, так и в общественной жизни.
ТБИЛИСИ, 18 мая – Sputnik. Специальное управление по мониторингу языка ненависти и агрессии в публичном пространстве создадут при МВД Грузии, заявил вице-премьер Грузии, госминистр по вопросам координации правоохранительных органов Мамука Мдинарадзе на брифинге.
Создание управления по борьбе с языком ненависти стало одной из первых инициатив Мамуки Мдинарадзе на посту государственного министра по вопросам координации правоохранительных органов.
"В результате достаточно подробных и содержательных консультаций с Министерством внутренних дел Грузии мы договорились о скорейшем создании в МВД специального управления, основной функцией которого станет систематический мониторинг разжигания ненависти, оскорбительных кампаний и агрессивной коммуникации в публичном пространстве, а также соответствующее правовое реагирование", – заявил Мдинарадзе.
По его словам, государство обязано обеспечить создание среды, в которой будут защищены различные мнения, и в то же время поощрение ненависти, враждебности и оскорблений будет неприемлемо.
"Крайне важно, чтобы указанное ведомство действовало превентивно, и реагирование не зависело только от жалобы гражданина. Ведомство само проведет подготовку мониторинга, соответствующую правовую оценку и при необходимости направит материалы в суд", – отметил Мдинарадзе.
Отвечая на вопрос журналиста, Мдинарадзе подчеркнул, что после создания нового управления за оскорбительные посты в соцсетях можно будет получить штраф или административный арест.
Он также отметил, что на протяжении последних лет отдельные внешние силы сознательно ограничивали проведение публичных дискуссий в Грузии, сужая возможности для обмена мнениями и нормальной политической полемики.
В результате вместо конструктивного диалога в обществе усиливались конфликты, поляризация и агрессивная риторика, которая постепенно стала нормой как в политике, так и в общественной жизни.