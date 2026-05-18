Что стоит за резолюцией Франции по Грузии – мнение эксперта

Франция вовлечена в процесс усиления позиций Европы на Южном Кавказе, что подразумевает и усиление давления на Грузию 18.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-18T15:51+0400

ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Резолюция, принятая Национальным собранием (нижняя палата) Франции, вписывается в общую линию политики Европейского союза, предполагающую усиление его влияния в Южном Кавказе, заявил политолог и исследователь европейской политики Стефано Арроке в эфире телеканала "Имеди". Во Франции при участии экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили была подготовлена и принята резолюция, в которой Национальная ассамблея требует санкций, заморозки процесса вступления в ЕС и критикует принятые законы. Из 577 депутатов в обсуждении участвовали 95, за принятие документа проголосовали 68, против – 22. В заседании также присутствовала Зурабишвили. Политолог отметил, что особое внимание следует обратить на участие в обсуждении Зурабишвили, подчеркнув ее связи с французской политической элитой. По его словам, включение грузинской темы в повестку французского парламента не является исключительно результатом ее личных усилий, а отражает более широкие политические процессы во Франции. Арроке также заявил, что ранее у Франции были хорошие отношения как с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, так и с правительством "Грузинской мечты", однако ситуация изменилась после того, как, по его оценке, Тбилиси начал проводить более суверенную внешнюю политику. В то же время Арроке выразил мнение, что в перспективе Европейскому союзу придется перейти к более активному взаимодействию с нынешними грузинскими властями и стремиться к нормализации отношений. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский Союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской Мечты", и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. Первый за 20 лет визит: глава парламента Грузии посетит Китай>>В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский Союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую Мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. 6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

