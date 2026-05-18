Грузия отмечает Международный день музеев

В Тбилиси 18 мая вход во все музеи Национального музея Грузии бесплатный

2026-05-18T10:52+0400

ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Международный день музеев отмечают в Грузии 18 мая – в связи с ежегодным праздником двери государственных музеев страны открыты для всех желающих на протяжении всего дня. Международный день музеев отмечается 18 мая во всем мире с 1977 года по решению Международного совета музеев. Ежегодно для масштабного мероприятия объявляется тема. В Тбилиси 18 мая вход во все музеи Национального музея Грузии бесплатный. Двери для посетителей будут открыты по продленному графику с 10:00 до 20:00. Кроме того, 23 мая в рамках проекта "Ночь в музее" в музеях будут организованы ночные мероприятия. Вход во время программы бесплатный, а в течение дня музеи будут принимать посетителей как обычно. Музеи Тбилиси, куда можно сходить бесплатно 18 мая: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

