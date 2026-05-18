Грузия принимает участие в авиационном форуме в Италии

Объединение аэропортов Грузии уделит внимание развитию возможностей для авиационного и туристического секторов страны 18.05.2026

ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Представители Объединения аэропортов Грузии проведут до 45 встреч на выставке Routes Europe 2026 в Италии, уделяя особое внимание освоению новых авиационных рынков и диверсификации существующих, сообщила пресс-служба ведомства. Авиационный форум Routes Europe 2026 проходит в итальянском Римини с 18 по 20 мая. Грузию на форуме представляет Объединение аэропортов Грузии (UAG). В Римини Объединение представлено ​​стендом в сотрудничестве с компанией TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми. Трехдневный форум будет включать встречи с авиакомпаниями, работающими на рынке, а также с потенциальными партнерами и аэропортами. Генеральный директор Объединения аэропортов Грузии Леван Мосешвили ознакомит международных партнеров с возможностями и потенциалом развития всех трех международных аэропортов Грузии. В ходе запланированных встреч Объединение уделит внимание развитию возможностей для авиационного и туристического секторов Грузии. На форуме также будут обсуждаться текущие и ожидаемые проблемы в сфере воздушного транспорта, а также современные тенденции развития отрасли. В 20-м ежегодном форуме примут участие более 100 ведущих авиакомпаний и аэропортов из более чем 65 европейских стран. Запланировано более 5 тысяч очных встреч.

