https://sputnik-georgia.ru/20260518/gulashvili-gruziya-uzhe-neskolko-raz-prepodala-evrope-urok-298697263.html

Гулашвили: Грузия уже несколько раз преподала Европе урок

Гулашвили: Грузия уже несколько раз преподала Европе урок

Sputnik Грузия

Семейные ценности и традиции не позволят Грузии вступить в Европейский союз, который перестал ценить эти вещи 18.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-18T14:51+0400

2026-05-18T14:51+0400

2026-05-18T14:51+0400

грузия

тбилиси

европа

брюссель

ираклий кобахидзе

еврокомиссия

политика

религия

грузинская православная церковь

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/05/12/298696843_0:40:751:462_1920x0_80_0_0_e0612699b4e25067c2473790bb009c35.jpg

ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Грузия несколько раз преподала Европе и остальному миру урок единства народа вокруг традиционных ценностей, один из них – это День святости семьи, заявил доктор международных отношений, основатель The Georgian Times Малхаз Гулашвили в эфире телеканала "Имеди". В Грузии 17 мая отмечается День святости семьи и уважения к родителям, учрежденный Илия II в 2014 году. Дата была установлена после событий 17 мая 2013 года, когда в центре Тбилиси произошли столкновения между противниками и участниками акции в поддержку ЛГБТ*-сообщества. Он считает, что псевдолиберализм в Грузии не просто терпит неудачу, он уничтожается, и у него нет никаких перспектив закрепиться в стране.По его словам, каждое суверенное государство имеет право самостоятельно решать, какие законы принимать и как. Гулашвили заявил, что даже в случае вступления Грузии в Европейский союз европейское законодательство, по его мнению, не должно становиться приоритетом за счет нарушения прав человека и прав детей, что он назвал недопустимым.Как считает эксперт, такие нарушения, когда на детей оказывается давление и они лишаются права выбора, должны привлекать к очень строгой реакции со стороны общества. Защита от давления внешних сил, по его словам, в частности, по гендерным вопросам, может быть достигнута только через единство нации и власти. На вопрос о том, станет ли принятый в Грузии закон о защите семейных ценностей препятствием для европейской интеграции, учитывая давление на государства-члены ЕС, Гулашвили ответил, что он уверен в этом. По его словам, национальные ценности грузинского народа "отличаются от ценностей Европейского союза так же сильно, как небо и земля. Гулашвили подытожил, что Грузия, еще не вступив в Европейский союз, уже сталкивается, по его мнению, с диктаторскими подходами и вынуждена принимать решения тоталитарными методами, которые, как он отметил, не имеют ценности ни перед Богом, ни перед человеком.Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский Союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской Мечты", и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. Лидеры "Грузинской мечты" поздравили жителей Грузии с Днем святости семьи>>В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский Союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую Мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. 6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны. * Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

европа

брюссель

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, тбилиси, европа, брюссель, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, политика, религия , грузинская православная церковь