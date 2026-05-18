Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков
Тепло, но дождливо до конца мая 18.05.2026, Sputnik Грузия
13:35 18.05.2026 (обновлено: 14:56 18.05.2026)
Тепло, но дождливо до конца мая
ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Относительно прохладная погода сохранится на большей части территории Грузии 19-21 мая, местами ожидаются дожди, грозы и усиление ветра, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
В Тбилиси 19 и 21 мая ожидаются кратковременные дожди с грозами, а 20 мая осадков не будет. Дневная температура воздуха составит +20...+22 градуса.
В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +18...+20 градусов.
В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) ожидаются кратковременные дожди и грозы. Дневная температура воздуха составит +20...+22 градуса.
В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура днем воздуха составит +18...+20 градусов.
В высокогорных районах Западной Грузии (Местия, Бахмаро) ожидаются кратковременные дожди и грозы. Дневная температура воздуха составит +13...+15 градусов.
В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) ожидаются кратковременные дожди и грозы. Дневная температура воздуха составит +20...+22 градуса.
В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнаги, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплистскаро) ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +21...+23 градуса.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) ожидаются кратковременные дожди и грозы. Дневная температура воздуха составит +15...+17 градусов.
В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит +11...+13 градусов.