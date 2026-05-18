Какой сегодня церковный праздник: 18 мая 2026

По православному церковному календарю 18 мая отмечают день памяти великомученицы Ирины и преподобного Варлаама 18.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-18T01:01+0400

Кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре, рассказывает Sputnik Грузия.Святая ИринаПо церковному календарю 18 мая поминают великомученицу Ирину, жившую в I веке.Родилась будущая святая в семье язычника Ликиния – правителя города Мигдонии (область в Македонии). Ликиний для дочки, которую назвали Пенелопа, построил отдельный дворец, где она жила с воспитательницей Карией в окружении сверстниц и слуг.Наставником девочки был христианин по имени Апелиан. Он обучал ее наукам, рассказывал о Спасителе и наставлял христианским добродетелям. По преданию, Пенелопу с именем Ирина крестил апостол Тимофей – ученик первоверховного апостола Павла.Дева, решившая посвятить жизнь Господу, стала убеждать родителей стать христианами. Сначала Ликиний воспринимал слова дочери спокойно, но, когда она отказалась поклониться языческим идолам, разгневался и бросил ее под ноги диким лошадям.Лошади, не коснувшись святой, бросились на Ликиния и задавили его насмерть. Но по молитве дочери он воскрес и уверовал во Христа. После этого Ирина проповедовала открыто среди жителей Македонии. За это ее не раз подвергали пыткам и унижениям. Мучения святой сопровождались чудесными знамениями, благодаря которым многие приняли истинную веру.Варлаам СерпуховскойПо церковному календарю 18 мая поминают преподобного Варлаама Серпуховского, основателя Владычного монастыря под Серпуховым, жившего в XIV веке.Преподобный был помощником святителя Алексия – митрополита Киевского и всея Руси. В 1360 году Пресвятая Богородица во время молитвы в видении повелела святителю Алексию создать в свою честь монастырь в окрестностях Серпухова.Епископ благословил своего помощника найти это место для обители. Такое место Варлаам нашел в двух верстах от города в лесу за рекой Нарой, у озера Долгого, услышав вдруг ночью звон колоколов и звяканье железных и медных сосудов.Место, избранное помощником, митрополиту не понравилось, но ночью он услышал голос, повелевший поставить обитель именно там. Строителем был назначен Варлаам, который сначала по повелению святителя заложил деревянную церковь в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы, а со временем и каменную.Владычный монастырь преподобный строил 13 лет, после чего ослеп. Спустя два года, предчувствуя приближающуюся смерть, он попросил митрополита приехать в обитель и отпеть его. Варлаам перед кончиной прозрел. Преподобного по его же просьбе похоронили на церковной паперти.ИмениныПо церковному календарю 18 мая именины отмечают Ирина, Адриан и Яков.Материал подготовлен на основе открытых источников.

