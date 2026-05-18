Кобахидзе: Грузия использует площадку форума в Баку для реализации своих интересов
Премьер-министр Грузии принимает участие в 13-й сессии Всемирного форума городов ООН, которая открылась в Баку 18.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-18T23:31+0400
23:31 18.05.2026 (обновлено: 23:33 18.05.2026)
Премьер-министр Грузии принимает участие в 13-й сессии Всемирного форума городов ООН, которая открылась в Баку
ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Площадка Всемирного форума городов ООН будет использована Грузией в полной мере для работы над реализацией интересов страны, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе во время визита в Баку.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе принимает участие в 13-й сессии Всемирного форума городов ООН, которая открылась в столице Азербайджана – Баку.
"Нам особенно приятно находиться в Баку, в нашей дружественной стране – Азербайджане. Мы используем эту площадку в полной мере для работы над реализацией интересов нашей страны", – заявил Кобахидзе.
По его словам, грузинская делегация проводит важные встречи с мировыми лидерами.
"В форуме принимают участие лидеры разных стран, у нас была возможность поговорить и провести с ними встречи", – заявил Кобахидзе.
Он также подчеркнул, что между Грузией и Азербайджаном достигнуты важные договоренности в сфере электроэнергии и нефтетранспортной инфраструктуры.
Кроме того, подписано соглашение, касающееся импорта и транзита электроэнергии, а также достигнута договоренность по возобновлению работы трубопровода Баку-Супса, который не функционировал последние три года.
Кобахидзе отметил, что объект остается в собственности Грузии, однако будет использоваться в сотрудничестве с азербайджанской стороной, что, по его словам, позволит стране получать значительные ежегодные доходы.
Также Грузия и Азербайджан договорились о возобновлении железнодорожного сообщения между странами с 26 мая этого года.
Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года.
Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, речь идет о проектах стратегического значения для всего региона: железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, нефтепроводе Баку-Тбилиси-Джейхан и Южном газовом коридоре.