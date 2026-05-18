https://sputnik-georgia.ru/20260518/kobakhidze-gruziya-ispolzuet-ploschadku-foruma-v-baku-dlya-realizatsii-svoikh-interesov-298707738.html

Кобахидзе: Грузия использует площадку форума в Баку для реализации своих интересов

Кобахидзе: Грузия использует площадку форума в Баку для реализации своих интересов

Sputnik Грузия

Премьер-министр Грузии принимает участие в 13-й сессии Всемирного форума городов ООН, которая открылась в Баку 18.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-18T23:31+0400

2026-05-18T23:31+0400

2026-05-18T23:33+0400

грузия

новости

политика

азербайджан

баку

ираклий кобахидзе

оон

экономика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/05/12/298707574_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_cda1bd00e7746b39ac84902689a6bbe2.jpg

ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Площадка Всемирного форума городов ООН будет использована Грузией в полной мере для работы над реализацией интересов страны, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе во время визита в Баку. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе принимает участие в 13-й сессии Всемирного форума городов ООН, которая открылась в столице Азербайджана – Баку. По его словам, грузинская делегация проводит важные встречи с мировыми лидерами. "В форуме принимают участие лидеры разных стран, у нас была возможность поговорить и провести с ними встречи", – заявил Кобахидзе. Он также подчеркнул, что между Грузией и Азербайджаном достигнуты важные договоренности в сфере электроэнергии и нефтетранспортной инфраструктуры. Кобахидзе отметил, что объект остается в собственности Грузии, однако будет использоваться в сотрудничестве с азербайджанской стороной, что, по его словам, позволит стране получать значительные ежегодные доходы. Также Грузия и Азербайджан договорились о возобновлении железнодорожного сообщения между странами с 26 мая этого года. Грузия и Азербайджан Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, речь идет о проектах стратегического значения для всего региона: железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, нефтепроводе Баку-Тбилиси-Джейхан и Южном газовом коридоре.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

азербайджан

баку

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, азербайджан, баку, ираклий кобахидзе, оон, экономика