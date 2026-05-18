Мдинарадзе: помилование задержанных на протестах в Грузии возможно при раскаянии
18.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-18T20:46+0400
20:46 18.05.2026 (обновлено: 21:53 18.05.2026)
ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Вице-премьер Грузии, государственный министр по вопросам координации правоохранительных органов Мамука Мдинарадзе готов поддержать гуманное решение государства при наличии раскаяния и обращения с просьбой о помиловании со стороны заключенных, задержанных в ходе акций протеста.
Ранее глава службы по связям с общественностью Патриархии Андрия Джагмаидзе заявил, что вопрос помилования заключенных вновь будет поднят Патриархией в разговоре с властями. Он также сообщал, что после избрания нового Патриарха будет пересмотрен вопрос так называемых "узников совести". По мнению грузинской оппозиции, эти люди являются политическими заключенными.
"Я, как обычный гражданин, поддержу любое гуманное решение, если будет раскаяние. Если человек просит помилования и осознает тяжесть совершенного им действия, я, конечно, не буду против", – заявил Мдинарадзе на брифинге.
Он также отметил, что обсуждение вопроса о так называемых "узниках совести" и их возможном помиловании не должно становиться инструментом политической поляризации, поскольку разные трактовки статуса таких лиц мешают общественному консенсусу.
"Пока с одной стороны будет звучать термин "узники совести", а с другой – "преступники", здесь невозможно ни согласие, ни общественное единство", – заявил Мдинарадзе.
По его словам, государство всегда готово рассматривать гуманное решение, если речь идет о раскаянии и признании вины.
"Если человек признает вину и осознает тяжесть содеянного, государство всегда проявляет более мягкий подход, в том числе в вопросах помилования и процессуальных соглашений. Но само использование термина "узники совести" создает барьер и усиливает противостояние", – заявил Мдинарадзе.
Он отметил, что подобные формулировки со временем потеряли первоначальный смысл и стали использоваться слишком широко, что обесценило сам термин.
Грузинская оппозиция заявляет о существовании в стране нескольких сотен политических заключенных, значительную часть которых составляют лица, арестованные во время протестов.
Прокуратура Грузии признала пострадавшими от действий сотрудников полиции во время разгонов акций протеста с октября 2024 года по декабрь 2025 года 149 человек.
В Грузии с 28 ноября 2024 года в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС начались акции протеста.
Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения, позже к этому требованию добавились еще два – освобождение задержанных и проведение досрочных парламентских выборов.
Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог и тротуаров, ношение масок и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил.
После введения правил акции протеста фактически сошли на нет. И хоть и проводятся ежедневно, но собирают не более нескольких десятков человек.