https://sputnik-georgia.ru/20260518/mdinaradze-pomilovanie-zaderzhannykh-na-protestakh-v-gruzii-vozmozhno-pri-raskayanii-298705267.html

Мдинарадзе: помилование задержанных на протестах в Грузии возможно при раскаянии

Мдинарадзе: помилование задержанных на протестах в Грузии возможно при раскаянии

Sputnik Грузия

Обсуждение вопроса о так называемых "узниках совести" и их возможном помиловании не должно становиться инструментом политической поляризации, заявил госминистр 18.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-18T20:46+0400

2026-05-18T20:46+0400

2026-05-18T21:53+0400

грузия

новости

политика

мамука мдинарадзе

андрия джагмаидзе

акции протеста

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/10/250625585_0:58:2400:1408_1920x0_80_0_0_e7b6c4e81f0c08fe5dd6a57cd4107f7b.jpg

ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Вице-премьер Грузии, государственный министр по вопросам координации правоохранительных органов Мамука Мдинарадзе готов поддержать гуманное решение государства при наличии раскаяния и обращения с просьбой о помиловании со стороны заключенных, задержанных в ходе акций протеста. Ранее глава службы по связям с общественностью Патриархии Андрия Джагмаидзе заявил, что вопрос помилования заключенных вновь будет поднят Патриархией в разговоре с властями. Он также сообщал, что после избрания нового Патриарха будет пересмотрен вопрос так называемых "узников совести". По мнению грузинской оппозиции, эти люди являются политическими заключенными. Он также отметил, что обсуждение вопроса о так называемых "узниках совести" и их возможном помиловании не должно становиться инструментом политической поляризации, поскольку разные трактовки статуса таких лиц мешают общественному консенсусу. "Пока с одной стороны будет звучать термин "узники совести", а с другой – "преступники", здесь невозможно ни согласие, ни общественное единство", – заявил Мдинарадзе. По его словам, государство всегда готово рассматривать гуманное решение, если речь идет о раскаянии и признании вины. Он отметил, что подобные формулировки со временем потеряли первоначальный смысл и стали использоваться слишком широко, что обесценило сам термин. Грузинская оппозиция заявляет о существовании в стране нескольких сотен политических заключенных, значительную часть которых составляют лица, арестованные во время протестов. Прокуратура Грузии признала пострадавшими от действий сотрудников полиции во время разгонов акций протеста с октября 2024 года по декабрь 2025 года 149 человек. Протесты в Тбилиси В Грузии с 28 ноября 2024 года в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС начались акции протеста. Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения, позже к этому требованию добавились еще два – освобождение задержанных и проведение досрочных парламентских выборов. Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог и тротуаров, ношение масок и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил. После введения правил акции протеста фактически сошли на нет. И хоть и проводятся ежедневно, но собирают не более нескольких десятков человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, мамука мдинарадзе, андрия джагмаидзе, акции протеста