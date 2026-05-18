Меркель объяснила, почему переговоры с Россией нельзя доверять посредникам

Экс-канцлер ФРГ считает, что договариваться с Москвой должны действующие лидеры с реальной властью, а не отставные политики 18.05.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 18 мая – Sputnik. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель высказала мнение, что доверять посредникам в переговорах с Россией нельзя. Соответствующее заявление она сделала в ходе выступления на форуме телерадиокомпании WDR.Она привела в пример переговоры с президентом России Владимиром Путиным в феврале 2015 года в Минске.Меркель призналась, что ей бы и в голову не пришло отправлять вместо себя посредника. Экс-канцлер подчеркнула: решающее слово должно оставаться за теми, кто находится у власти сейчас и несет прямую ответственность.В ответ на вопрос о том, изменилась ли ее точка зрения на президента России за последние годы, экс-канцлер ФРГ отметила, что недооценивать Путина было ошибкой и сейчас, и в прошлом.Ранее сообщалось, что среди возможных участников потенциальных переговоров с Россией от Европы называли саму Меркель, а также президента Финляндии Александра Стубба и бывшего премьера Италии Марио Драги.В свою очередь президент России Владимир Путин 9 мая заявил журналистам, что в переговорах с ЕС ему было предпочтительнее общаться с бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером. Однако окончательный выбор он оставил за европейцами, уточнив, что это должен быть лидер, которому они выказывают доверие, и который "не наговорил гадостей" в адрес РФ. Путин также подчеркнул, что именно ЕС, а не Россия, отказалась от переговоров.Официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус воздержался от комментариев относительно кандидатуры Шредера в роли потенциального посредника между Россией и Европой. Он также не представил альтернативные кандидатуры возможных посредников. В то же время Корнелиус сообщил о готовности "евротройки" (Франция, Великобритания, Германия) совместно с США начать переговоры с Россией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

