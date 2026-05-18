Музей Сталина остается одним из самых популярных в Грузии –видео

Музей Иосифа Сталина в Гори по-прежнему стабильно популярен. За первые четыре месяца 2026 года его посетили около 31 тысячи человек

2026-05-18T14:57+0400

Это почти столько же, сколько за аналогичный период 2025 года. Тогда в музее побывали 30,5 тысячи посетителей. Подавляющее большинство из них – по-прежнему иностранцы. Их было 29 тысяч, тогда как граждан Грузии – тысяча сто человек.Чаще всего музей посещают туристы из Китая, России и Ирана. А за весь 2025 год в музее побывало более ста семидесяти одной тысячи человек. Министерство культуры Грузии в этом году выделило музею 65 тысяч лари. Эти деньги идут на коммунальные расходы и хозяйственный инвентарь.

