Музей Сталина остается одним из самых популярных в Грузии –видео
Музей Иосифа Сталина в Гори по-прежнему стабильно популярен. За первые четыре месяца 2026 года его посетили около 31 тысячи человек 18.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-18T14:47+0400
Это почти столько же, сколько за аналогичный период 2025 года. Тогда в музее побывали 30,5 тысячи посетителей. Подавляющее большинство из них – по-прежнему иностранцы. Их было 29 тысяч, тогда как граждан Грузии – тысяча сто человек.Чаще всего музей посещают туристы из Китая, России и Ирана. А за весь 2025 год в музее побывало более ста семидесяти одной тысячи человек. Министерство культуры Грузии в этом году выделило музею 65 тысяч лари. Эти деньги идут на коммунальные расходы и хозяйственный инвентарь.
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, видеоклуб , иосиф сталин, гори, видео
