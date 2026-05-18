https://sputnik-georgia.ru/20260518/obem-denezhnykh-perevodov-v-gruziyu-prodolzhaet-rasti--dannye-natsbanka-298693194.html
Объем денежных переводов в Грузию продолжает расти – данные Нацбанка
Объем денежных переводов в Грузию продолжает расти – данные Нацбанка
Sputnik Грузия
По объему денежных переводов в Грузию за январь-март 2026 года лидером являются США 18.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-18T09:01+0400
2026-05-18T09:01+0400
2026-05-18T09:01+0400
экономика
грузия
новости
денежные переводы
статистика
национальный банк грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/0d/284165575_0:345:1365:1113_1920x0_80_0_0_3a7e95f522c973cce4391b900002489e.jpg
ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-апрель 2026 года вырос на 12,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1 216,6 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию за отчетный период лидером являются США.В январе-апреле 2026 года из России перечислено 149,8 миллиона долларов – 12,3% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России за четыре месяца 2026 года поступило денежных переводов на 12,2% больше, чем за тот же период 2025 года.Перечисления из России в апреле вырослиДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в апреле 2026 года выросли на 7,6% по сравнению с апрелем 2025 года и составили 318,1 миллиона долларов.В апреле из России перечислено 42,1 миллиона долларов – 13,2% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в апреле 2026 года поступило денежных переводов на 5,5% больше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ апреле из Грузии за границу перевели 35,2 миллиона долларов, что на 10,2% больше, чем за тот же месяц 2025 года.За четыре месяца 2026 года из Грузии за границу перевели 136,1 миллиона долларов, что на 12,5% больше, чем за тот же период 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/0d/284165575_0:217:1365:1241_1920x0_80_0_0_e338eff84b916ba929b103dad9284e5c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, денежные переводы, статистика, национальный банк грузии
экономика, грузия, новости, денежные переводы, статистика, национальный банк грузии
Объем денежных переводов в Грузию продолжает расти – данные Нацбанка
По объему денежных переводов в Грузию за январь-март 2026 года лидером являются США
ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-апрель 2026 года вырос на 12,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1 216,6 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
По объему денежных переводов в Грузию за отчетный период лидером являются США.
Статистика денежных переводов в Грузию за январь-апрель 2026 года
Страна
Объем, млн долларов
Рост, %
США
225,6
10,8
Италия
214,8
12,3
Россия
149,8
12,2
Германия
105,4
18,7
Израиль
104,2
19,8
В январе-апреле 2026 года из России перечислено 149,8 миллиона долларов – 12,3% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России за четыре месяца 2026 года поступило денежных переводов на 12,2% больше, чем за тот же период 2025 года.
Перечисления из России в апреле выросли
Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в апреле 2026 года выросли на 7,6% по сравнению с апрелем 2025 года и составили 318,1 миллиона долларов.
Статистика денежных переводов в Грузию за апрель 2026 года
Страна
Объем, млн долларов
Рост, %
США
58,3
8,0
Италия
53,4
6,4
Россия
42,1
5,5
Германия
28,6
15,2
Израиль
27,2
22,9
В апреле из России перечислено 42,1 миллиона долларов – 13,2% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в апреле 2026 года поступило денежных переводов на 5,5% больше, чем за тот же период прошлого года.
Сколько валюты перевели из Грузии
В апреле из Грузии за границу перевели 35,2 миллиона долларов, что на 10,2% больше, чем за тот же месяц 2025 года.
За четыре месяца 2026 года из Грузии за границу перевели 136,1 миллиона долларов, что на 12,5% больше, чем за тот же период 2025 года.