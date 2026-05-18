Объем денежных переводов в Грузию продолжает расти – данные Нацбанка

По объему денежных переводов в Грузию за январь-март 2026 года лидером являются США 18.05.2026

2026-05-18T09:01+0400

ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-апрель 2026 года вырос на 12,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1 216,6 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию за отчетный период лидером являются США.В январе-апреле 2026 года из России перечислено 149,8 миллиона долларов – 12,3% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России за четыре месяца 2026 года поступило денежных переводов на 12,2% больше, чем за тот же период 2025 года.Перечисления из России в апреле вырослиДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в апреле 2026 года выросли на 7,6% по сравнению с апрелем 2025 года и составили 318,1 миллиона долларов.В апреле из России перечислено 42,1 миллиона долларов – 13,2% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в апреле 2026 года поступило денежных переводов на 5,5% больше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ апреле из Грузии за границу перевели 35,2 миллиона долларов, что на 10,2% больше, чем за тот же месяц 2025 года.За четыре месяца 2026 года из Грузии за границу перевели 136,1 миллиона долларов, что на 12,5% больше, чем за тот же период 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

