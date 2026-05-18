Первый за 20 лет визит: глава парламента Грузии посетит Китай
Встреча является продолжением политики углубления отношений между официальным Тбилиси и Пекином 18.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-18T11:51+0400
ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили вместе с парламентской делегацией отправился с официальным визитом в Китайскую Народную Республику, говорится в сообщении пресс-службы законодательного органа.
По информации пресс-службы, в рамках визита глава грузинского законодательного органа проведет встречи высокого уровня с китайской стороной.
"Это первый официальный визит председателя парламента Грузии в Китай за последние 20 лет", – отметили в пресс-службе парламента.
В состав делегации входят первый вице-спикер парламента, руководитель парламентской группы дружбы Грузия–Китай Георгий Вольский, вице-спикеры парламента Нино Цилосани и Созар Субари, председатель комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе, а также председатель комитета по сельскому хозяйству Гела Самхараули.
Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство.
С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней.