Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260518/pervyy-za-20-let-vizit-glava-parlamenta-gruzii-posetit-kitay-298695940.html
Первый за 20 лет визит: глава парламента Грузии посетит Китай
Первый за 20 лет визит: глава парламента Грузии посетит Китай
Sputnik Грузия
Встреча является продолжением политики углубления отношений между официальным Тбилиси и Пекином 18.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-18T11:51+0400
2026-05-18T11:56+0400
грузия
политика
новости
георгий вольский
шалва папуашвили
китай
созар субари
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/04/294782491_0:311:3071:2038_1920x0_80_0_0_ecb36c6581c4fff870aeb97549db5881.jpg
ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили вместе с парламентской делегацией отправился с официальным визитом в Китайскую Народную Республику, говорится в сообщении пресс-службы законодательного органа. По информации пресс-службы, в рамках визита глава грузинского законодательного органа проведет встречи высокого уровня с китайской стороной. В состав делегации входят первый вице-спикер парламента, руководитель парламентской группы дружбы Грузия–Китай Георгий Вольский, вице-спикеры парламента Нино Цилосани и Созар Субари, председатель комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе, а также председатель комитета по сельскому хозяйству Гела Самхараули. Грузия и Китай Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
китай
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/04/294782491_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_28653a42db8cd30700dc2576a9be386f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, политика, новости, георгий вольский, шалва папуашвили, китай, созар субари
грузия, политика, новости, георгий вольский, шалва папуашвили, китай, созар субари

Первый за 20 лет визит: глава парламента Грузии посетит Китай

11:51 18.05.2026 (обновлено: 11:56 18.05.2026)
© photo: Sputnik / POOL / Перейти в фотобанкПлощадь Тяньаньмэнь во время военного парада (3 сентября 2025). Пекин
Площадь Тяньаньмэнь во время военного парада (3 сентября 2025). Пекин - Sputnik Грузия, 1920, 18.05.2026
© photo: Sputnik / POOL
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Встреча является продолжением политики углубления отношений между официальным Тбилиси и Пекином
ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили вместе с парламентской делегацией отправился с официальным визитом в Китайскую Народную Республику, говорится в сообщении пресс-службы законодательного органа.
По информации пресс-службы, в рамках визита глава грузинского законодательного органа проведет встречи высокого уровня с китайской стороной.

"Это первый официальный визит председателя парламента Грузии в Китай за последние 20 лет", – отметили в пресс-службе парламента.

В состав делегации входят первый вице-спикер парламента, руководитель парламентской группы дружбы Грузия–Китай Георгий Вольский, вице-спикеры парламента Нино Цилосани и Созар Субари, председатель комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе, а также председатель комитета по сельскому хозяйству Гела Самхараули.

Грузия и Китай

Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство.
С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0