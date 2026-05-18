Премьер-министр Грузии отправился в Баку на Всемирный форум городов ООН
Ираклий Кобахидзе выступит на сессии и встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым
2026-05-18T12:51+0400
ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе примет участие в 13-й сессии Всемирного форума городов ООН, которая открылась в столице Азербайджана – Баку.
По информации пресс-службы правительства, в рамках визита глава грузинского правительства выступит на сессии Всемирного форума городов. Также запланирована встреча Кобахидзе с президентом Азербайджана Ильхам Алиев.
"В рамках саммита лидеры государств обсудят пути преодоления глобального жилищного кризиса, вызванного изменением климата и конфликтами, что является одной из важных предпосылок устойчивого и инклюзивного городского развития", – отмечено в сообщении.
В форуме принимают участие представители более 180 стран, в том числе лидеры государств, представители крупного бизнеса, урбанисты и девелоперы недвижимости.
Премьер-министр Грузии отправился в Баку вместе с делегацией, в состав которой входят вице-премьер, министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, министр внутренних дел Сулхан Тамазашвили и глава администрации правительства Леван Жоржолиани.