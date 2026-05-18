Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260518/premer-ministr-gruzii-otpravilsya-v-baku-na-vsemirnyy-forum-gorodov-oon-298696301.html
Премьер-министр Грузии отправился в Баку на Всемирный форум городов ООН
Премьер-министр Грузии отправился в Баку на Всемирный форум городов ООН
Sputnik Грузия
Ираклий Кобахидзе выступит на сессии и встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 18.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-18T12:51+0400
2026-05-18T12:51+0400
грузия
новости
баку
азербайджан
ираклий кобахидзе
оон
ильхам алиев
тбилиси
мака бочоришвили
политика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/05/04/298432150_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_55bc4d2a588b7b0fd1202ab658409b64.jpg
ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе примет участие в 13-й сессии Всемирного форума городов ООН, которая открылась в столице Азербайджана – Баку. По информации пресс-службы правительства, в рамках визита глава грузинского правительства выступит на сессии Всемирного форума городов. Также запланирована встреча Кобахидзе с президентом Азербайджана Ильхам Алиев. В форуме принимают участие представители более 180 стран, в том числе лидеры государств, представители крупного бизнеса, урбанисты и девелоперы недвижимости. Премьер-министр Грузии отправился в Баку вместе с делегацией, в состав которой входят вице-премьер, министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, министр внутренних дел Сулхан Тамазашвили и глава администрации правительства Леван Жоржолиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
баку
азербайджан
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/05/04/298432150_104:0:1997:1420_1920x0_80_0_0_c1ffc46dafcd1dab65418cd3e0e5838d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, баку, азербайджан, ираклий кобахидзе, оон, ильхам алиев, тбилиси, мака бочоришвили, политика
грузия, новости, баку, азербайджан, ираклий кобахидзе, оон, ильхам алиев, тбилиси, мака бочоришвили, политика

Премьер-министр Грузии отправился в Баку на Всемирный форум городов ООН

12:51 18.05.2026
© Сourtesy of Georgian GovernmentИраклий Кобахидзе на саммите ЕПС
Ираклий Кобахидзе на саммите ЕПС - Sputnik Грузия, 1920, 18.05.2026
© Сourtesy of Georgian Government
Подписаться
Ираклий Кобахидзе выступит на сессии и встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым
ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе примет участие в 13-й сессии Всемирного форума городов ООН, которая открылась в столице Азербайджана – Баку.
По информации пресс-службы правительства, в рамках визита глава грузинского правительства выступит на сессии Всемирного форума городов. Также запланирована встреча Кобахидзе с президентом Азербайджана Ильхам Алиев.

"В рамках саммита лидеры государств обсудят пути преодоления глобального жилищного кризиса, вызванного изменением климата и конфликтами, что является одной из важных предпосылок устойчивого и инклюзивного городского развития", – отмечено в сообщении.

В форуме принимают участие представители более 180 стран, в том числе лидеры государств, представители крупного бизнеса, урбанисты и девелоперы недвижимости.
Премьер-министр Грузии отправился в Баку вместе с делегацией, в состав которой входят вице-премьер, министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, министр внутренних дел Сулхан Тамазашвили и глава администрации правительства Леван Жоржолиани.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0