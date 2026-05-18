https://sputnik-georgia.ru/20260518/premer-ministr-gruzii-otpravilsya-v-baku-na-vsemirnyy-forum-gorodov-oon-298696301.html

Премьер-министр Грузии отправился в Баку на Всемирный форум городов ООН

Премьер-министр Грузии отправился в Баку на Всемирный форум городов ООН

Sputnik Грузия

Ираклий Кобахидзе выступит на сессии и встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 18.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-18T12:51+0400

2026-05-18T12:51+0400

2026-05-18T12:51+0400

грузия

новости

баку

азербайджан

ираклий кобахидзе

оон

ильхам алиев

тбилиси

мака бочоришвили

политика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/05/04/298432150_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_55bc4d2a588b7b0fd1202ab658409b64.jpg

ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе примет участие в 13-й сессии Всемирного форума городов ООН, которая открылась в столице Азербайджана – Баку. По информации пресс-службы правительства, в рамках визита глава грузинского правительства выступит на сессии Всемирного форума городов. Также запланирована встреча Кобахидзе с президентом Азербайджана Ильхам Алиев. В форуме принимают участие представители более 180 стран, в том числе лидеры государств, представители крупного бизнеса, урбанисты и девелоперы недвижимости. Премьер-министр Грузии отправился в Баку вместе с делегацией, в состав которой входят вице-премьер, министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, министр внутренних дел Сулхан Тамазашвили и глава администрации правительства Леван Жоржолиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

баку

азербайджан

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, баку, азербайджан, ираклий кобахидзе, оон, ильхам алиев, тбилиси, мака бочоришвили, политика