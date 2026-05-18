Прежде нужно встретится с Патриархом – депутат о возможном запрете абортов в Грузии

Патриарх накануне заявил, что если в семье присутствует "тяжкий грех", такой как аборт, то "семья не может построить никакого счастья на такой основе" 18.05.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Прежде чем правительство или какой-либо депутат решат инициировать вопрос запрета абортов, им следует внимательно выслушать аргументы инициатора, заявил журналистам депутат правящей партии "Грузинская мечта" Тенгиз Шарманашвили. Шарманашвили прокомментировал заявление Патриарха Шио III 17 мая в День святости семьи. Как отметил Патриарх, если в семье присутствует "тяжкий грех", такой как аборт, то "семья не может построить никакого счастья на такой основе". По словам депутата, церковь – это не популярная неправительственная организация, проповедующая какие-то идеи, а организация с огромной 1700-летней историей, связанной с верой, где принципы не меняются. "В данном случае мое мнение как отдельного депутата не представляет особого интереса, и если эта дискуссия начнется, состоятся встречи внутри партии и внутри фракции, где мы также выслушаем аргументы. Моя просьба заключается в том, чтобы в таком случае, если этот вопрос будет поднят, конечно же, состоялась встреча и с инициатором этого вопроса", – отметил Шарманашвили. Во время литургии в кафедральном соборе Святой Троицы Самеба в День святости семьи Католикос-Патриарх Грузии Шио III сосредоточился на демографических вопросах. По его словам, общество должно укреплять и консолидировать направление защиты и сохранения семьи, и это является основой для выживания и процветания страны. В 2024 году парламент Грузии принял сразу несколько резонансных законов: закон "О прозрачности иностранного влияния" и закон "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающий "пропаганду ЛГБТ*". В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором потребовала отмены законов, пригрозив приостановить безвизовый режим с ЕС для обычных граждан. Проблема демографии По данным "Сакстата", в 2025 году в Грузии родилось около 37,9 тысячи детей, в то время как число скончавшихся достигло 44,3 тысячи человек. Отрицательный прирост населения продолжает фиксироваться в большинстве регионов Грузии, кроме Аджарии, Квемо Картли и Тбилиси. Для улучшения демографии Католикос-Патриарх Илия II учредил массовое крещение третьего и последующих детей в венчанных семьях в 2008 году. Крестным этих детей был Илия II. У Патриарха Грузии около 50 тысяч крестников. Традиция массового крещения будет продолжена Шио III.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

